Kasımpaşalı Aytaç Kara'dan Arda Turan'a kum saatli gönderme

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 23:45

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da oynayan Aytaç Kara, sosyal medyada bu akşam yaptığı paylaşımla Galatasaray'da oynayan Arda Turan'a göndermede bulundu.

28 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımda kum saati simgesi kullanarak "İftarını yapmış, bayram öncesi çayını içerken hayaller kuran Aytaç Kara... Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun, iyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı Aytaç Kara'nın önümüzdeki sezon Galatasaray'a transfer olacağı şeklinde yorumlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Kara'ya paylaşımın yorum kısmında sevgi gösterisinde bulundu.

Aytaç Kara'nın paylaşımı:

İftarını yapmış... Bayram öncesi çayını içerken hayaller kuran Aytaç Kara... Tüm müslüman aleminin #Ramazanbayramı mübarek olsun... İyi bayramlar... #Ramazan — Aytaç KARA (@aytayt35) May 12, 2021

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, dün akşam Denizlispor deplasmanında 4-1 kazanılan maçın ardından eve döndükten sonra anahtarını tesislerde unutmuş, kapı ziline basıp ailesini uyandırmamak için arabada uyumuştu. 34 yaşındaki futbolcu, olayı "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş, çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan, arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." ifadeleriyle sosyal medyada paylaşmıştı.

Arda Turan'ın paylaşımı şu şekildeydi:



