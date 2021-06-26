Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand: "Eriksen bugün bizimleydi"

26 Haziran 2021 Cumartesi, 23:34

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu ilk maçında Danimarka ve Galler, Hollanda'daki Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi.

Danimarka rakibini Joakim Mahle, Martin Braithwaite ve Kasper Dolberg'in iki golüyle 4-0 mağlup etti.

Çeyrek final mücadelesinde Danimarka, Hollanda-Çekya maçının galibiyle karşılaşacak.

"BUGÜN BİZİMLEYDİ"

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hjulmand şunları söyledi, " Cruyff benim en büyük ilham kaynaklarımdan biri ve bu stadın Christian için çok önemli olduğunu bilmek farklı bir duyguydu. Eriksen'in bugün burada olmasını çok isterdim. Her şeye rağmen bugün bizimleydi. Kadromuza ve kalitemize inanıyoruz. Şimdiden uzun vadeli düşünmeye gerek yok. Sonnuçlar için söz veremem ama savaşacağımıza söz verebilirim."



