Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand: "Eriksen bugün bizimleydi"
Danimarka Milli Takım Teknik Direktörü Kasper Hjulmand Galler maçının ardından, "Christian'ın bugün burada olmasını çok isterdim." dedi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu ilk maçında Danimarka ve Galler, Hollanda'daki Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi.
Danimarka rakibini Joakim Mahle, Martin Braithwaite ve Kasper Dolberg'in iki golüyle 4-0 mağlup etti.
Çeyrek final mücadelesinde Danimarka, Hollanda-Çekya maçının galibiyle karşılaşacak.
"BUGÜN BİZİMLEYDİ"
Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Hjulmand şunları söyledi, " Cruyff benim en büyük ilham kaynaklarımdan biri ve bu stadın Christian için çok önemli olduğunu bilmek farklı bir duyguydu. Eriksen'in bugün burada olmasını çok isterdim. Her şeye rağmen bugün bizimleydi. Kadromuza ve kalitemize inanıyoruz. Şimdiden uzun vadeli düşünmeye gerek yok. Sonnuçlar için söz veremem ama savaşacağımıza söz verebilirim."
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'olağanüstü' ve 'çok şiddetli' uyarısı
- Söke söke sizden bu parayı tahkim yoluyla alırlar
- İnsanlar yine eve kapanacak
- Erdoğan'ın atanmayan öğretmenlere yanıtı tepki çekti
- Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
- İstanbul'da 'Kanal İstanbul' protestosu
- Anlaşma imzalandı, Katarlıya sınavsız tıp
- SBK'nin 'büyükbaba'sının kim olduğu ortaya çıktı!
- Kullanılan uçağın ödemesine dair belge talebi
- McAfee'nin ölümünün ardından Snowden'dan Assange'a uyarı