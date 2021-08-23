Kastamonu Üniversitesi risk yok derken İTÜ tehlikeye işaret etti

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Kırıkkale Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda “Söz konusu binaya ilişkin herhangi bir güçlendirmeye ihtiyaç olmadığı kanaatine varılmıştır” denilirken yapılan itirazlardan sonra İTÜ’den alınan raporda ise “yeterli deprem performansına dayanıklı olmadığı” bilgisi yer aldı. Eğitim-öğretim yılına az bir süre kaldığını hatırlatan bölge sakini “Bozkurt’ta büyük bir facia yaşandı. Şimdi belki ondan daha büyük bir facia bu yurtta öğrencilerin başına gelecek” uyarısında bulundu.

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampusu’nda bulunan öğrenci yurdu ile ilgili ‘depreme dayanıklılık’ konulu iki farklı rapora Cumhuriyet ulaştı. Kırıkkale Üniversitesi Yapı ve Zemin İnceleme ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nden alınan raporda yapımı tamamlanmış kullanılmakta olan A ve B bloktan oluşan 18 katlı yurt ile ilgili “Söz konusu binaya ilişkin herhangi bir güçlendirmeye ihtiyaç olmadığı kanaatine varılmıştır” denildi.

İTÜ: YETERLİ DEĞİL

17 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ( İTÜ) tarafından hazırlanan raporda ise, “Kastamonu Üniversitesi kampusunda bulunan ve 2 bloktan oluşan yurt binaları taşıyıcı sistemlerinin deprem performansları hakkında teknik raporda söz konusu yurt binalarının hem TDY 2007 ve hem de TDBY 2018’e göre yeterli deprem performansına sahip olmadıkları görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

İsmini vermek istemeyen bir yurttaş ise yurdun yaklaşık beş yıl önce yap-işlet-devret modeliyle yapıldığını dile getirerek “Öğrencilerin acil ihtiyacı var denilerek iki bin küsur kişilik bu yurt yapıldı. Ruhsatı verilmeden, iskânı alınmadan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na kiralanarak işletmeye açıldı. Ancak bir süre sonra bunun depreme dayanıklığı konusunda üniversiteye ihbarlar geldi. Bir önceki rektör kendi adamlarının olduğu Kırıkkale Üniversitesi’nde inceleme yaptırıyor. Onlar ‘depreme dayanıklı’ raporu veriyor. Tekrar itiraz ediliyor. Bu defa İTÜ tam tersi bir rapor veriyor, bunlar sumenaltı ediliyor. Şimdi o rapora rağmen yeniden okullar açılınca oraya öğrenci alma ile ilgili bir gelişim söz konusu. Bozkurt’ta büyük bir facia yaşandı. Şimdi belki ondandan daha büyük bir facia bu yurtta öğrencilerin başına gelecek. Milletvekillerine, bakanlara söyleniyor fakat kimsenin umrunda değil” diye konuştu.