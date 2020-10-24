Kastamonu'da orman yangını
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Tosya, Araç, Devrekani, Karadere ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Abana, Çatalzeytin ve Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına köylüler ve orman işçileri de destek veriyor.
Bölgenin sarp ve kayalık olması yangına müdahaleyi güçleştiriyor.
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