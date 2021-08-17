17 Ağustos 2021 Salı, 10:59

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketiyle ilgili Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinde toplam 77 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan sel felaketine karşı gerekli önemler alınmadığı gerekçesiyle Halkın Kurtuluş Partisi avukatları harekete geçti.

“KASTEN ÖLDÜRME VE KASTEN YARALAMA” SUÇLAMASI

HKP avukatları, 2002-2021 tarihleri arasında görev yapan; Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, İçişleri Bakanları, Tarım ve Orman Bakanları, Çevre ve Şehircilik Bakanları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Kastamonu Valileri, Bozkurt Kaymakamları, Bozkurt Belediye Başkanları, Sinop Valileri, Ayancık Kaymakamları, Ayancık Belediye Başkanları, Orman İşletme Müdürlüğü ve Yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları yetkililerin, “Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi”, “Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması”, “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirterek İnebolu ve Sinop Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu.’

HKP avukatları tarafından İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına ve Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçelerinde, Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde kamu sağlığının ve çevreyi korumakla yükümlü kişilerin kamu sağlığını ve çevreyi koruyamadıklarının yanı sıra yıkımına yol açtıklarına dikkat çekildi.

"SORUMLULAR ADALET ÖNÜNE ÇIKARTILMALI"

Dilekçenin devamında, “Doğayı tahrip etmediğimiz, doğal işleyişine saygı duyup müdahale etmediğimiz sürece Doğa, bünyesinde yaşayanlara zarar vermez, insanların canlarına kast etmez. Maalesef bugün Batı Karadeniz örneğinde yaşadığımız gibi Doğa kendine karşı suç işleyen Siyasi iktidar mensuplarını, Müteahhitleri, katliamın sorumlularını bulup onlardan intikam almıyor. Olan yine yoksul, gariban halkımıza oluyor” denildi. Dilekçede, bu suç duyurularının savcıların suçu ve suçluyu ortaya çıkarmakla görevli olduğuna, savcıların geniş çaplı soruşturma yaparak felaketin sorumlularını adalet önüne çıkartması için yapıldığına dikkat çekildi.

ERDOĞAN’IN O SÖZLERİ HATIRLATILDI

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Mayıs 2014’de twitterda yazdığı, “Bu ülkenin başbakanı olarak açıkça ifade ediyorum ki, Dicle’nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır” sözleri hatırlatılan dilekçede, “Erdoğan ve diğer kamu görevlileri, sel sularının kaptığı onlarca insanımızın yaşamlarını kaybetmesinden de sorumludurlar” denildi.

Dilekçede, Bilim İnsanlarının ve Uzmanların Batı Karadeniz’de gerçekleşecek sel felaketine karşı uyarıda bulunmalarına rağmen yetkililerin gözlerini, kulaklarını kapattıklarına ve yasaları çiğneyerek toplu katliama zemin hazırladıkları vurgulandı.

HKP avukatları Dilekçede, yer alan 56 isim hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.