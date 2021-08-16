Sel bölgesinde olan Haluk Levent'ten uyarı: Ne olur bunları göndermeyin...

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:30

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından etkilenen illere yaptığı yardımlarla adından söz ettiren sanatçı Haluk Levent, bu kez de Batı Karadeniz'deki sel felaketi için harekete geçti.

AHBAP üyelerini bölgeye gönderen Levent, derneğinin çalışmalarını da yerinde takip ediyor.

"ÇALIŞMALAR AKSIYOR"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kastamonu'daki AFAD merkezindeki çalışmaları paylaşan Levent, yardım gönderen herkesi önemli bir konuda uyardı.

Haluk Levent paylaşımında şunları ifade etti:

"Burası Afad'ın Kastamonu'daki merkezi. Tüm STK'ler ve askerler herkes burada. Ne olur kullanılmış eşya göndermeyin. Kamyonlar gelişi güzel gelmesinler, çalışmalar aksıyor. Yine gönderiliyor. AFAD sayfalarında ihtiyaç durumları var. Onlara göre bir şeyler gönderin. Kastamonu'ya yardım gönderirken düzenli bir şekilde gelsin. Bu arkadaşların yarısı gereksiz eşyaları gönderiyor. Yiyecek içecek de göndermeyin, o konuda bir sıkıntı yok."