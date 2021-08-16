Sel bölgeleri için 'fatura' kararı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, afet bölgesindeki vatandaşların elektrik faturalarının 3 ay erteleneceğini açıkladı.
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da etkili olan sel felaketinden gelen görüntüler Türkiye'yi sarstı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sel ve afetin etkilediği bölgeler hakkında açıklamalarda bulundu.
"ERTELİYORUZ"
Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, “Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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