Katar devleti İstinyePark’a ortak oluyor

23 Kasım 2020 Pazartesi, 09:35

Türkiye ve yurtdışındaki otellerini satan Doğuş Grubu’nun İstanbul'daki en önemli alışveriş merkezlerinden olan İstinyePark'taki hisselerini devrediyor.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, Ferit Şahenk’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Doğuş Grubu, İstinyePark'ta yüzde 42'lik hisseni Katar devletinin şirketi Qatar Holding’e satmak için el sıkıştı.

Hali hazırda hisselerin devir işlemleri için resmi kurumlara başvuru yapıldı.

Sözcü’nün edindiği bilgiye göre; Rekabet Kurumu, Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve dolayısıyla İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin ortak kontrolünün Qatar Holding LLC tarafından devralınması işlemine 12 Kasım 2020’de izin verdi.

Qatar Holding’in İstinye Park'ın diğer ortağı Orjin Grubu’un yüzde 58'lik hissesini devralmak için görüşme yapıp yapmadığı ise bilinmiyor.

FİNANSBANK’IN DA ORTAĞI

1 milyar dolar civarında değer biçilen İstinyePark'taki yüzde 42'lik hisseyi almaya hazırlanan Katarlı Qatar Holding LLC, dünyanın en büyük fonlarından Qatar Investment Authority'ye (QIA) ait.

335 milyar dolarlık varlığıyla dikkat çeken Katar hükümetinin petrol ve doğalgaz fazlasını yönetmek için Katar Emiri Hamad bin Khalifa Al Thani tarafından 2005'te kuruldu.

Ortadoğu'nun en büyük emlak yatırım şirketlerinden Qatar Diar'ı da kontrol eden şirket, 2015'te Finansbank'ı 2.75 milyar dolara satın alan Qatar National Bank'ın da yüzde 50 ortağı.

Dünyaca ünlü bankacılık devi Barclays'in yüzde 12.7'sini, Volkswagen Group, Porsche, Hochtief Sainsbury's de yüzde 17'lik payı bulunan QIA, Technip, Air Liquide, Vinci SA, GDF Suez, Veolia, Vivendi, Royal Monceau, France Telecom, Areva, Credit Suisse gibi devlere de ortak.

KATAR CADDESİ'NE KATARLI YATIRIM

2003 yılında tasarlanan, 2007'de inşaatı tamamlanan İstinye Park, Türkiye'nin en canlı alışveriş merkezlerinden biri. Yaklaşık 300 mağaza ve 90 bin metrekarelik alışveriş merkezinde 3 bin 200 araç kapasiteli otoparkı bulunuyor.

Aynı zamanda alışveriş merkezinin hemen yanında İstinye Park Sitesi de yer alan projenin bulunduğu cadde ise 2015 yılı öncesinde İstinye Bayırı Caddesi olarak biliniyordu. O dönemki İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi, 5 yıl önce caddenin adını Katar Caddesi olarak değiştirdi. Bir anlamda bu satın alma ile Katar Devleti, Katar Caddesi'ni mesken tutmuş oldu.