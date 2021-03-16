Katar ile Mısır içişleri bakanları, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü
İki bakanın ayrıca ortak öneme sahip meseleleri de görüştüğü kaydedilen haberde, söz konusu konulara ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Katar İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Mısırlı mevkidaşı Mahmud Tevfik ile görüşmesinde iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin geliştirilmesini ele aldı.
Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, ocak ayındaki Ula Zirvesi'nde sağlanan uzlaşının ardından ilk kez Katarlı Bakan Al Sani ile Mısırlı mevkidaşı Tevfik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile güvenlik başta olmak üzere bu ilişkilerin geliştirilmesinin yolları ele alındı.
İçişleri bakanları düzeyindeki söz konusu görüşmenin, ocak ayındaki Körfez uzlaşısının ardından ilk kez gerçekleştiğine dikkati çekildi.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 14 Mart'taki açıklamasında Doha ile Kahire arasındaki ilişkilerin ivme kazanması için Katar'dan olumlu işaretler aldıklarını belirtmişti.
Şukri, Suudi Arabistan'daki Ula Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması için çaba sarf edildiğini aktarmıştı.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 2017'deki ambargodan bu yana ilk kez 3 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyaret gerçekleştirmişti.
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Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.
Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.
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