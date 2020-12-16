Katar ve Türkiye ortak askeri tatbikat düzenledi
Milli Savunma Bakanlığı, Katar'la "Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı" düzenlendiğini duyurdu.
Türkiye'nin son olarak 10 ayrı anlaşma imzaladığı Katar'la askeri alanındaki işbirlikleri de devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığınca, "Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı"nın icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından 'Birleşik Komando Kolu, Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı' gerçekleştirildi." ifadesine yer verildi.
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