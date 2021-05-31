Katar'da Dünya Kupası şantiyelerinde çalışan gurbetçi işçiler eyleme başladı: "Ölmemek için mücadele!"
Katar'da Dünya Kupası için yapımı devam eden inşaatlarda çalışan gurbetçi işçiler, eyleme başladı. Kötü çalışma koşullarını protesto eden işçiler talepleri yerine getirilene kadar şantiyeyi terk etmeme kararı aldı.
Katar'da 2022 Dünya Kupası için yapılan inşaatlarda çalışan gurbetçi işçiler, insanca çalışma koşulları talebiyle eylem kararı aldı.
Katar merkezli UCC Holding bünyesinde yapımı devam eden inşaatlarda çalışmak için yaklaşık 8 ay önce Türkiye'den Katar'a giden işçiler, işveren tarafından ödenmeyen maaşlarının yanı sıra yemek, sağlık, barınma ve iş güvenliği gibi en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmaması üzerine iş bıraktı.
İNŞAAT İŞÇİLERİ KATAR'DA EYLEMDE— İYİ-SEN (@insaatiscilerii) May 31, 2021
2022 Dünya Kupasının gerçekleşeceği Katar'da inşaat işçileri hakları için eylemde. Türkiye'den çalışmak için Katar'a giden inşaat işçilerinin en temel hakları olan ücretleri gasp ediliyor, işçiler insanlık dışı koşullarda çalışıyor. pic.twitter.com/CCA1EuSN1C
İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası üyeleri öncülüğünde harekete geçen yaklaşık 500 işçi, talepleri karşılanana dek şantiyeyi terk etmeme kararı aldıklarını duyurdu.
İşçiler şantiyede bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada şöyle denildi:
"Bizler 8 aydır memleketimizden uzakta 5o derecelik sıcaklıkta alın terimiz ile çalışan gurbetçi işçileriz. Günlerdir yönetime başta su olmak üzere sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlarımızın karşılanması için yönetime başvurduk. İşveren ise bizim taleplerimize karşılık olarak ‘Bu koşullarda çalışan çalışır çalışmayan evine döner’ cevabını verdi. Yönetim bununla kalmayıp var olan mesailerimizi ve birer aylık maaşlarımızı vermedi. Bununla da sınırlı kalmayan yönetim ayakkabı, baret gibi çalışma ekipmanlarımızı vermeyerek bizleri kölelik koşullarında çalıştırmaya zorluyor. Bizler buradan yönetime sesleniyoruz, haklarımızı alana kadar burayı terk etmeyeceğiz! İnşaat işçisi köle değildir.”
"ÖLMEMEK İÇİN MÜCADELE"
Eylemle ilgili olarak Cumhuriyet'e konuşan İYİ-SEN Genel Başkanı Ali Öztutan, işçileri isyan noktasına gelen şartlara anlatırken "Gurbette alın teriyle çalışan işçilerimiz insanlık dışı koşullarda çalışıyor. İnşaat işçileri elli derecenin altında iş güvenliği önlemlerinin alınmadan koruyucu malzeme olan baret dahil verilmeden kölelik koşullarında çalışıyor. Bu insanlık dışı koşullarda çalışan işçilerin ücretleri ve mesaileri de ödenmiyor. İnşaat şirketinin yetkilileriyle işçiler görüşüp şartların iyileştirilmesini talep ettiler. İnşaat şirketinin yetkilileri 'Bu koşullarda çalışmayan ülkesine döner' tehdidinde bulundu. İnşaat işçileri şirketinin bu açıklaması sonucu hakları için eyleme başladı. İşçiler haklarını alana kadar eylemlerini sürdürecek." dedi. Katar'da Dünya Kupası için yapılan inşaatlarda bu zamana kadar binlerce göçmen işçinin öldüğünü hatırlatan Öztutan, "İşçiler ölmemek için, hakları olan alın teri için mücadeleyi sürdürecek" vurgusunda bulundu.
İŞÇİLERİN KANI ÜZERİNDE YÜKSELEN STATLAR
2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, kupa organizasyona hazırlıklar kapsamında eşi görülmemiş bir inşaat seferberliğine girişti. Ülkede mevcut yedi yeni stadyuma ek olarak, düzinelerce büyük proje tamamlanırken havalimanı, yollar da dahil olmak üzere inşaatlar tüm hızıyla sürüyor.
10 yıldır devam eden inşaat çalışmalarında yaşanan can kayıpları ise kupa organizasyonu uğruna tam bir işçi katliamı yaşandığını gösteriyor. Organizasyon hazırlıklarının başlamasından bu yana stadyum ve diğer tesislerin yapımları esnasında Hindistan, Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Sri Lanka'dan gelen 6500'den fazla işçinin hayatını kaybettiği kaydediliyor. The Guardian’ın haberine göre Filipinler ve Kenya dahil olmak üzere Katar'a çok sayıda işçi gönderen bazı ülkelerden ölümler bu rakamlara dahil olmadığından, toplam ölü sayısının daha yüksek olabileceği belirtiliyor.
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