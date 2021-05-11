DİSK-AR: İŞKUR salgında işverene 22,6 milyar, işçilere 11,4 milyar ödedi

11 Mayıs 2021 Salı, 18:09

Salgın, Türkiye’deki yoksulluğu daha da derinleştirdi. Salgın sürecinde işini kaybedenler ve halihazırda işsiz olan milyonlar, yeterli desteği alamadıklarından şikayetçi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) buna ilişkin bir veri paylaştı. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Nisan 2021 dönemine ait yayınladığı İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni’ne dair değerlendirme yazısı yayımladı.

DİSK-AR, Nisan 2020-Nisan 2021 arasında salgın kapsamında işçilere 11,4 milyar TL nakdi ücret desteği ödemesi yapılırken, işverenlere ise 22,6 milyar TL teşvik ve destek ödemesi yapıldığını kaydetti.

Salgında 17 Nisan 2020’de başlayan işten çıkarma yasağından dolayı ücretsiz izin uygulamalarının yaygınlaştığına dikkat çeken DİSK-AR, şu ifadeleri kullandı:

“Milyonlarca işçi 2020’de günlük 39 TL, Ocak 2021 itibariyle günlük 47 TL olan nakdi ücret desteğine mahkum edildi. İşverenlere aktarılan kaynak işçilere ödenseydi nakdi ücret desteği şimdikinin üç katından fazla olabilirdi.”

‘AMAÇ DIŞI KULLANILIYOR’

Salgın döneminde İşsizlik Sigortası Fonu’nun (İSF) amaç dışı kullanımının farklı boyutlara ulaştığının kaydedildiği DİSK-AR’ın değerlendirmesinde, şu ifadelere yer verildi:

“İSF’nin fon varlığı ciddi bir biçimde azaldı, salgın öncesinde 132 milyar TL olan işsizlik sigortası fonu varlığı Nisan 2021 itibariyle 89 milyar TL’ye düştü. İşsizlik Sigortası Fonu amacına uygun bir biçimde kullanılsaydı Nisan 2021 itibariyle fon varlığı 89 milyar 316 milyon 482 bin TL değil 111 milyar 883 milyon 109 bin TL olacaktı. Böylece işçiler Covid-19 döneminde daha fazla destek alabilecekti.”