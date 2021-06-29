Katar'dan gelen yolcuya 'DHKP-C' gözaltısı
"Terör örgütü DHKP-C üyesi" olduğu gerekçesiyle aranan S.Ö., Doha'dan Türkiye'ye gelişi sırasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapmasında "DHKP-C terör örgütünün üyesi" olmaktan aranan S.Ö., Katar'ın başkenti Doha'dan Türkiye'ye gelişi sırasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Gözaltına alınan S.Ö. daha sonra adliyeye sevk edildi.
S.Ö. savcılık ifadesinin ardındar serbest bırakıldı.
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