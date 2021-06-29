Katar'dan gelen yolcuya 'DHKP-C' gözaltısı

"Terör örgütü DHKP-C üyesi" olduğu gerekçesiyle aranan S.Ö., Doha'dan Türkiye'ye gelişi sırasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

DHA
29 Haziran 2021 Salı, 13:53
Katar'dan gelen yolcuya 'DHKP-C' gözaltısı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapmasında "DHKP-C terör örgütünün üyesi" olmaktan aranan S.Ö., Katar'ın başkenti Doha'dan Türkiye'ye gelişi sırasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.Ö. daha sonra adliyeye sevk edildi.  

S.Ö. savcılık ifadesinin ardındar serbest bırakıldı.



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