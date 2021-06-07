El Nusralı teröristler 38 kez ateş açtı! Rusya açıkladı

07 Haziran 2021 Pazartesi, 11:34

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, "İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde El Nusralı teröristlerin bulunduğu noktalardan 38 kez ateş açıldı. Bunların 19’u İdlib, 11’i Lazkiye, sekizi Hama vilayetinde" açıklaması yaptı.

TÜRKİYE'NİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELER

Kulit, son 24 saatte Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde bulunan silahlı oluşumlar tarafından ateş açılmadığını belirterek, "Rus askeri polisleri tarafından Rakka ve Haseke’de Ayn İsa ile Tel Tamer, Rakka ile Halep’te Ayn İsa ile Metras, Halep’te Metras ile Zogar, Deyr ez Zor’da Halta ile Et Tabiya güzergahları üzerinde devriye gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.