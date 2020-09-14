Katar'dan 'Türkiye’ye özel' yeni program

14 Eylül 2020 Pazartesi, 11:50

AKP iktidarı birlikte giderek derinleşen Türkiye ile Katar arasındaki iş birliği yeni bir boyut kazanıyor. Katar Kalkınma Bankası (QDB), Katarlı şirketlerin Türkiye’ye yönelik petrol ve doğalgaz dışındaki ürünlerin ihracatını arttırmak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Buna göre; Türkiye’ye ihraç edilebilecek ürünlerin belirlenmesi için yönetim danışmanlığı, bağımsız denetim, vergi, ve muhasebe İK alanlarında hizmet veren Grant Thornton’un Türkiye birimi çalışma yapacak.

Çalışma ekibinin başında yer alan Grant Thornton Türkiye Turquality&Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Türkiye’nin 2023 hedefi doğrultusunda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşmasının planlandığını kaydederek “Mayıs ayında Katar ile Türkiye arasında gerçekleştirilen ikili para takası (swap) anlaşması 15 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmişti. Katar Kalkınma Bankası da Türkiye ile ticaret hacmini arttırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yakın gelecekte yeni işbirlikleri için imzalar atılacaktır.” ifadelerini kullandı.

TİCARET HACMİ YÜZDE 82 ARTTI

Türkiye ile Katar arasındak 2015 yılında 783 milyon dolar olan ticaret hacmi 2019 yıl sonu itibariyle yüzde 82’lik artışla 1 milyar 426 milyon dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’nin Katar’a başlıca ihracat ürünleri arasında elektrik-elektronik aksamı, mobilya, inşaat aksamları, petrol-mineral yağları, süt ve süt ürünleri yer alıyor. Türkiye’nin Katar’dan başlıca ithalat ürünleri ise işlenmemiş alüminyum, mineral yakıtlar (LNG), plastik ürünleri yer alıyor.