Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıracak dava!
Katarlı yayıncı beIN Sports, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’ne ‘markaya tecavüz’ gerekçesiyle dava açtı.
Katarlı yayıncı beIN Sports Fenerbahçe’nin maç öncesi ve maç sonrası futbolcuları aracılığıyla kamuoyuna yansıttığı 'be FAIR', 'Talebimiz adil ve tarafsız yayıncılık’ 'Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz' sloganları için mahkemeye gitti.
Katarlı yayıncı beIN Sports, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’ne ‘markaya tecavüz’ gerekçesiyle dava açtı.
İstanbul Anadolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran beIN Sports, Türkiye’de TFF Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın hakkına sahip olduğunu hatırlattı.
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