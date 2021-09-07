Katli Vacip çıktı: Tarikat cinayetlerinin perde arkasında ne var?

07 Eylül 2021 Salı, 11:11

Odatv Haber Müdürü Fethi Yılmaz’ın “Katli Vacip / Tarikatların Sır Cinayet Dosyaları” kitabı Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıktı.

Kırmızı Kedi'nin resmi Twitter hesabından "Katli Vacip" ile ilgili dikkat çeken bir tanıtım videosu yayımlandı. Kitapta, Türkiye’deki birçok tarikatın karıştığı cinayetler, bunların perde arkası ve dava dosyalarındaki kritik detaylar anlatılıyor.

- Tarikatların sır cinayet dosyaları neler?

- Tarikat sarığı nasıl cinayet delili oldu?

- Hangi şeyh mahkeme kurdu?



Hepsi ve daha fazlası Fethi Yılmaz'ın kaleme aldığı "Katli Vacip" kitabında!



? Çok yakında tüm kitapçılarda!

?? https://t.co/MUWRl1chBG#kırmızıkedi@YlmazFethi pic.twitter.com/wL4rrYZiBD — Kırmızı Kedi Yayınevi (@krmzkedikitap) September 7, 2021

"Katli Vacip" adlı kitapta yer alan konu başlıkları şöyle:

“- Bakan Süleyman Soylu’nun “ağabey” dediği cemaatçi isim hangi cinayetin şüphelisi olarak yargılandı?

-Zikir çektikleri evin arka bahçesine öldürdükleri ismi gömüp, ön bahçesinde aynı gün düğün yapan cemaatçiler kim?

-İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu idamla yargılandığı cinayet dosyasında neler yazıyor?

- Cemaat içindeki cinayetin sebebi “yasak aşk” mıydı?

-“Laiklerin ölülerine pamuk yerine budaklı odun” diyen cemaatçi isim AKP’nin hangi etkinliğinden çıktı?

-Camideki linç emniyet tarafından nasıl saklanmak istendi?

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen cemaat hocasının ailesi ile neden görüşmedi?

-68 kuşağının marşlara adı yazılan ismini hangi cemaate mensup isimler öldürdü?

- Türkiye’nin görevi başında öldürülen ilk müftüsü için “ölüm fetvası” veren cemaat lideri kim?

-12 Eylül darbe mahkemesi hangi cemaat lideri için “saygın isim” dedi?

-Camide öldürülen cemaat liderleriyle ilgili saklanan sır neydi?

-Camide öldürülen cemaat liderlerinin dosyasının perde arkasında neler var?

-Hangi mahkeme aynı sanık için hem beraat hem tutuklama hem de adli kontrol istedi?

-AKP’nin kurucusu olan isim hangi cemaat liderinin cezalandırılmasını istedi?

-İsmailağa cemaati öldürülen hocasının ailesini neden evden kovdu?

-İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı’nın taziye yayınladığı şeyh cinayeti dosyasından ne çıktı?”