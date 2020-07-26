Kavala tutukluluğunun 1000. gününde Silivri’den konuştu: FETÖ’cüler yargıya müdahalede ‘stabilize yol’ açmıştı, şimdi bu ‘otoyol’ oldu

26 Temmuz 2020 Pazar, 21:09

Cezaevi’nde kendisini ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile görüşen Osman Kavala, “Hakkımda peş peşe açılan üç soruşturmanın hiçbiri hukuken beni burada tutmaya yetmiyor. 1000 gündür belgesiz, dayanaksız zorla özgürlüğüm elimden alındı. Bugün Türkiye’de adaletsizlik, hukuksuzluk girdiğim günden çok daha yaygınlaşmış durumda. Hiçbir iyileşme gözükmüyor. Siyasetin yargıya müdahalesinde FETÖ’cüler bir ‘stabilize yol’ açmıştı. Şimdi bu yargıya müdahale ‘otoyola’ dönüşmüş durumda. Yargı reformuna rağmen hukuksuzlukların sürmesi, yaygınlaşması Türkiye’nin geleceği açısından ümit kırıcı” dedi.

CHP’li Çakırözer “Osman Kavala büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya. Hakkında bir beraat, iki tahliye kararı var. Bunlara rağmen 1000 gündür hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor. Kavala davası bile tek başına ülkenin demokrasiden ne kadar uzaklaştığını gösteriyor” dedi.

Çakızörer, Osman Kavala’nın yanı sıra 206 gündür ölüm orucunda olan tutuklu avukat Ebru Timtik’i de ziyaret etti. Çakırözer, ölüm orucundaki tutuklu avukatların ‘adil yargılanma’ taleplerine Adalet Bakanlığı ve yargı kurumlarının kulak vermesi, Timtik’in de ölüm orucundan vazgeçmesi çağrısında bulundu

“1000 GÜNDÜR TUTUKLU”

İlk kez 18 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınan, 58 gün süren sorgulamanın ardından tutuklanan iş insanı Osman Kavala 27 Temmuz Pazartesi günü hapiste 1000'inci gününü doldurmuş olacak. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde tutukluluğunun 1000. gününde sivil toplum kurucusu Osman Kavala ile görüştü. Osman Kavala, Silivri Cezaevi’ndeki tutukluluğunun 1000’inci gününde Çakırözer aracılığıyla şu mesajları verdi:

“REFORMA RAĞMEN HUKUKSUZLUK ARTTI”

“Tam 1000 gündür buradayım. Hakkımda açılmış üç soruşturmanın hiçbiri hukuken beni burada tutmaya yetmiyor. Zincirleme dosyalarla tutukluluğum sürdürülmeye çalışılıyor. En üzücü yanı ise, cezaevine girdiğimden bu yana adaletsizlik konusunda, hukuksuzluklar konusunda hiçbir iyileşme gözükmemesi. Gazeteciler, siyasiler, aydınlar içeride. Hukuksuzluk yaygınlaştı. Yargıdaki siyasetin etkisi ile davranma alışkanlığı iyice arttı.”

STABİLİZE YOLDAN OTOYOLA

“12 Eylül döneminde bile yargıya bu kadar müdahale yoktu. Siyasetin yargıya müdahalesinde FETÖ’cülerin yaptıklarına ‘stabilize yol açmak’ dersek, şu anda bu müdahale ‘otoyol’ oldu! Yargı reformuna rağmen hukuksuzluğun sürmesi, yaygınlaşması Türkiye’nin geleceği açısından ümit kırıcı.

“BELGESİZ, DAYANAKSIZ ZORLA İÇERİDE TUTUYORLAR”

“Belgesiz dayanaksız dosyalarla beni, gazetecileri siyasetçileri zorla içeride tutuyorlar. Sadece kendi yargı sürecime baktığımda ülkede hukukun niteliğinin ne kadar kötüleştiğini görmek çok üzücü. İlk iki dosyadan beraat ve tahliye çıkınca AİHM’in ihlal kararlarını dolanmak, gereğini yapmamak için üçüncü dosyayı yarttılar. Orada da ortada iddianame yok. Casuslukla suçlanıyorum. Ama bunun için bir bilgi edinme ve bu bilgiyi aktarmam gerekiyor. Ama ortada ne bilgi var, ne de belge var. Ne de aktarım var. Tamamen beni içeride tutmak için yaratılan bir dosya.”

“HUKUKA AYKIRI TUTUKLULUK SÜRECİ SON BULMALI”

Sivil toplum örgütü temsilcisi Osman Kavala’nın AİHM kararına rağmen 1000 gündür cezaevinde tutulmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Çakırözer, “Bu haksız, hukuksuz tutukluluk süreçleri Türkiye’ye yakışmıyor. Ülkemizin demokrasiden ne kadar uzaklaştığını gösteriyor” dedi. Çakırözer, “Osman Kavala hakkındaki bir beraat, iki tahliye kararına rağmen hala cezaevinde tutuluyor. Bu hukuksuzluğa AİHM kararına hiç gerek olmadan son verilmesi gerekiyordu. Gerçeklere, vicdanlara ve hukuka aykırı bir şekilde sürdürülen bu tutukluluk süreci artık son bulmalı. Osman Kavala bir saniye bile gecikmeden özgürlüğüne kavuşmalıdır” dedi.

ÖLÜM ORUCUNDAKİ AVUKAT 35 KİLOYA DÜŞTÜ

Çakırözer, ‘adil yargılanma’ talebiyle başlattıkları ölüm orucunu 206 gündür sürdüren tutuklu avukatlardan Ebru Timtik ile de görüştü. Timtik’in sağlık durumunun çok kaygı verici olduğunu gözlemlediğini belirten Çakırözer, “Cezaevine girmeden 90 kilo olan avukat Ebru Timtik, 35 kiloya düşmüş durumda. Böyle devam ederse hayati tehlikesi büyüyecek. Durumu çok kaygı verici. Kendisine ‘ölüm orucunu bırakmasını, yaşayarak mücadele etmesi gerektiğini’ söyledim. O da yargılandıkları ÇHD davasında adil yargılama görmediklerini ve bu yüzden ve tek taleplerinin ‘adil yargılanmak’ olduğunu ifade etti. Adalet Bakanlığı hayati tehlikesi giderek büyüyen Timtik ile bir an önce diyalog kurmalı” dedi.

Timtik ise “Toplumsal açıdan beklentilerimizin birçoğu karşılandı. Meslektaşlarımızdan, barolardan destek geldi. Uluslararası hukuk örgütlerinden dayanışma geldi. Şimdi sadece adli yargılanma talebimizin Yargıtay’daki sonucu kaldı. Bizim duruşmalarımızda yaşanan hak ihlallerini herkes biliyor. Savunma hakkımız bile kullandırılmadı. Yargıtay’ın da bunu göreceğine ve dosyada öncelikle usulden bozmaya gideceğine inanıyorum. Yargıtay’ın bu adaletsiz kararı bozması halinde ölüm orucunu sonlandıracağım” dedi.

“BANA DESTEK VEREN TEYZEMİ DE TUTULADILAR”

Cezaevinde kendisi gibi avukat olan Barkın Timtik ve teyzesi Sultan Kaya ile birlikte kaldığını söyleyen Timtik, “Benim taleplerimi dile getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evinin yakınlarında pankart açmak istedi diye teyzemi de tutukladılar. 22 gündür o da benim yanımda. Tek suçu benim yaşamamı isteyip, taleplerimi dile getirmesi. Ona yapılan adaletsizlik de bir an önce bitmeli” dedi.