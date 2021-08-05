Kavurucu sıcaklar gidiyor! İstanbul'a dolu geliyor

05 Ağustos 2021 Perşembe, 15:20

Tüm yurtta etkili olan aşırı sıcak havalar hafta sonu gidiyor. Yerini serin havaya bırakacak. Cuma günü tüm yurtta hava sıcaklığı ani yükseliş gösterecek ve İstanbul'da termometrenin 40 dereceyi aşması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren sıcaklık bir anda 7-8 derece birden azalacak ve İstanbul'da sabah ve öğlen saatlerinde kuvvetli meteorolojik hadiselere yani sağanak, dolu ve ani fırtınalar görülecek.

"SICAKLIKLARI GİDİYOR, YAĞIŞ BEKLENİYOR"

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Atmosfer Bilimleri-Havza Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Zafer Aslan, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının cuma günü akşam saatlerinden itibaren yurdu terk edeceğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesini ve hafta sonu sıcaklarının düşmesini beklediğini ifade eden Aslan, "Hafta sonu İstanbul'da yağış bekleniyor, Batı Akdeniz Bölgesi'nde yağış olasılığı bulunuyor. Ayrıca ağustos ayında ülkemizde hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimler ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların yurt genelinde mevsim normalleri civarında olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

İSTANBUL HAVA DURUMU: DOLU GELİYOR

Öte yandan Meteorolojik olarak radar görüntülerine bakıldığı zaman cumartesi günü İstanbul'da aşırı yağış etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü İstanbul'da sıcaklık 39-40 derece arasında olması beklenirken cumartesi günü bir anda 9-10 derece düşerek 29-30 derece olması bekleniyor. Ani düşüşün etkisi ile birlikte cumartesi günü İstanbul'da sabah ve öğle saatleri arasında kuvvetli sağanak, dolu, ani fırtına, hortum v.b. meteorolojik hadiseler bekleniyor.

İşte radar görüntüsü şu şekilde:





Kaynak: Milli Gazete