Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan babasının eski eşi İpek Açar'a tepki
Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının eski eşi İpek Acar'ın eşinin ailesiyle babasının "Gönül Köşkü" isimli villada tatil yaptığını ve babasının anısına saygı göstermediğini ileri sürerek İpek Açar'a dava açacağını söyledi.
2015'te hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanan Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü'ye tepki göstermişti.
İkili sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yaparak birbirini suçlamıştı. Kayahan'ın ölümünden 4 yıl sonra orkestra şefi Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar, yeni eşi ve onun ailesiyle birlikte Kayahan'ın Gömeç'teki "Gönül Köşkü" adlı villasına tatil yapmaya gitmesi Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın öfkelenmesine neden olmuştu.
"YAŞANANLAR HER SANİYE GÖZÜMDE"
Beste Açar, miras olarak kalan şarkıların tüm haklarını da üstüne almak isteyen İpek Açar Kömürcü'ye tepki gösterdi ve hukuki yollara başvuracağını söyledi.
İpek Açar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Ben para pul, mal mülk peşinde değilim. Beni üzen işin maneviyat tarafı. Ben babamın eşyaları müze olsun istedim. Zaten oraya gitmek istemiyorum çünkü o anılar, yaşananlar her saniye gözümün önünde. Haftaya avukatımla buluşup hukuk çerçevesinde neler yapabiliriz diye konuşacağız ve dava açacağım. Orada eşi ve eşinin ailesiyle tatil yapması ve babamın değerlerini, anılarını hiçe sayması beni üzüyor."
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