Kayı İnşaat işçileri, hakları için holdingin kapısına dayandı

Kayı İnşaat'ın Cezayir'deki Bechar Askeri Hastane, Cite Financiere, Oran Askeri Konaklama ve Ouargla Askeri Hastane şantiyelerinde çalışan işçiler yaklaşık 1 yıllık ücretlerinin kendilerine ödenmediğini söylediler. Bunun için işçilerin, işveren temsilcileriyle defalarca görüştükleri, hatta sorunlarını Ankara'ya giderek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na aktardıkları ifade edildi. İşçiler, Çavuşoğlu'nun "Tüm alacaklarınız 2 ay içinde ödenecek" sözü verdiğini ama bunun üzerinden 4 ay geçmesine rağmen hiçbir ödeme yapılmadığını ifade ettiler.

Ülkenin birçok kentinde bulunan işçiler, İnşaat-Sen'in öncülüğünde bir araya gelerek, İstanbul Levent'teki Kayı Holding’in Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. Açıklamaya çok sayıda işçi ve sendika yöneticisi katıldı.

"BU İŞÇİLER KAPINDA YATACAK BUGÜN"

İşçiler, Kayı İnşaat önünden işveren Çoşkun Yılmaz'a seslenerek, "5 kuruşsuz gittim 5 kuruşsuz geldim. Coşkun Yılmaz için rahat mı? Bu işçiler kapında yatacak bugün. Arabulucu aydan aya öderiz dedi. Şimdi arıyorum o da açmıyor. Biz hakkımızı istiyoruz, sonuna kadar buradayız. Coşkun Yılmaz in aşağı açıklama yap. Artık masallara dayanacak gücümüz kalmadı. Coşkun Yılmaz paramızı öde" dedi.