Kayı İnşaat işçileri, hakları için holdingin kapısına dayandı
Kayı Holding'in Cezayir'deki inşaatlarında çalıştığı halde 2 yıldır maaşını alamayan 250'ye yakın işçi bugün şirketin İstanbul Levent'teki merkezinin önünde eylem yaptı. "Elazığ'dan, Adana'dan, Kayseri'den, Hatay'dan alacağımızı almaya geldik", "Param yok yalanına tokuz" pankartları açan işçiler, "Paralarımızı alana kadar buradan gitmeyeceğiz" dediler.
Kayı İnşaat'ın Cezayir'deki Bechar Askeri Hastane, Cite Financiere, Oran Askeri Konaklama ve Ouargla Askeri Hastane şantiyelerinde çalışan işçiler yaklaşık 1 yıllık ücretlerinin kendilerine ödenmediğini söylediler. Bunun için işçilerin, işveren temsilcileriyle defalarca görüştükleri, hatta sorunlarını Ankara'ya giderek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na aktardıkları ifade edildi. İşçiler, Çavuşoğlu'nun "Tüm alacaklarınız 2 ay içinde ödenecek" sözü verdiğini ama bunun üzerinden 4 ay geçmesine rağmen hiçbir ödeme yapılmadığını ifade ettiler.
Ülkenin birçok kentinde bulunan işçiler, İnşaat-Sen'in öncülüğünde bir araya gelerek, İstanbul Levent'teki Kayı Holding’in Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. Açıklamaya çok sayıda işçi ve sendika yöneticisi katıldı.
"BU İŞÇİLER KAPINDA YATACAK BUGÜN"
İşçiler, Kayı İnşaat önünden işveren Çoşkun Yılmaz'a seslenerek, "5 kuruşsuz gittim 5 kuruşsuz geldim. Coşkun Yılmaz için rahat mı? Bu işçiler kapında yatacak bugün. Arabulucu aydan aya öderiz dedi. Şimdi arıyorum o da açmıyor. Biz hakkımızı istiyoruz, sonuna kadar buradayız. Coşkun Yılmaz in aşağı açıklama yap. Artık masallara dayanacak gücümüz kalmadı. Coşkun Yılmaz paramızı öde" dedi.
"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"
"BORÇ YAPTIM GELDİM ÇOŞKUN YILMAZ'A SESLENİYORUM ÇOK MAĞDURUM"
Borç para alarak eyleme geldiğini ifade eden bir işçi, "Hiç paramız yok. Onun için Coşkun Yılmaz'a sesleniyorum. Bir an evvel bizim hakkımızı ödesin. Mağduruz çok mağduruz inanın. Çocuklarımız aç, perişan hepsi. 8 tane öğrencim vardır. Allahtan korksun ben çok mağdurum" ifadelerini kullandı.
"HAK GASPI VAR"
İnşaat Emekçileri Sendikası (İnşaat-Sen) Temsilcisi Nurseli Gözüaçık, Türkiye’nin birçok ilinden geldiklerini, büyük bir hak gaspı yaşadıklarını belirtti. Haklarını talep ettiklerini dile getiren Gözüaçık, Kayı İnşaat işçilerinin iki yıldır paralarını alamadıklarını ifade etti. Gözüaçık, “Sabrımız tükendi. Beklemekle günler aylar yıllar geçti. Hakkımız hala ödenmedi” dedi. Gözüaçık, işçilerin haklarını alana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.
"RAHATINIZI KAÇIRACAĞIZ"
Öte yandan, İnşaat-Sen Sözcüsü Can Ersoy, Kayı Holding’in devlete karşı taahhütleri yerine getirdiği gibi işçilere olan taahhütlerini de yerine getirmesini istedi. Ücretlerini ödemeyenlere seslenen Ersoy, "İnsanların en zengin olduğu yerde eylemdeyiz ve rahatınızı kaçıracağız. Hakkımızı alacağız" dedi.
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