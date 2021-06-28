Kayıp doktor Duygu, arkadaşının evinde çıktı
Antalya'da 3 gün önce halasının evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve polis tarafından her yerde aranan yeni mezun doktor Duygu Eda Altıngeyik'in (24), bir arkadaşının evinde olduğu öğrenildi.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik, 25 Haziran Cuma günü halasının Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki evinden "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrıldı. Yanına kimliğini ve telefonunu almadığı belirlenen Altıngeyik, eve dönmedi. Cumartesi düzenlenen mezuniyet balosuna da gitmeyen Altıngeyik hiçbir yerde bulunamayınca yakınları Sakarya Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıplar Büro Amirliği ekipleri, Duygu Eda Altıngeyik'i bulmak için çok yönlü araştırma başlattı.
Ablasının hayatından endişe ettiklerini söyleyen aynı okulda okuyan kardeşi Mehmet Altıngeyik, bugün televizyon programına çıktı. Programı izleyen ve telefonla arayan Duygu Eda Altıngeyik, kaybolmadığını, bir arkadaşının evinde kaldığını söyledi.
Ablasının evden çıkmadan önce kuzeniyle tartıştığını belirten Mehmet Altıngeyik, "Bir arkadaşının evinde kalıyormuş. Telefonunu yanına almadığı için ulaşamadık. Program sırasında arayıp iyi olduğunu bildirdi" dedi.
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