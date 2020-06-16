Kayıp genç dağlık alanda yaralı olarak bulundu

16 Haziran 2020 Salı, 09:20

Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Yücel, gün kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yücel, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta kırsal alanda bulundu.

HELİKOPTER YARDIMIYLA KURTARILDI



Araçla ulaşılamayan noktada bulunan Yücel, AFAD ekiplerinin çalışması ve helikopter yardımıyla kurtarıldı.Suçıkağı Mahallesi'nde vatandaşlar ile korucular tarafından yaralı halde bulundu. Olay yerine çağrılan acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, bulunduğu bölgeye çıkma imkanları olmaması üzerine bölgeye helikopter istedi. Helikopterle ulaşılan Yücel, ilk müdahalenin ardından bölgeden çıkarılabildi.

AYAKLARI KIRILMIŞ



Vatandaşlar Yücel'i kırsalda dolaşırken gördüklerini belirterek, "Dün sabah saat 09.00 sıralarında bu genç buradan geçti. Tanıdığımız birine benzemiyordu. Neden geldiğini bilmiyoruz. Biz ve korucularımız düştüğü yere gittik, alamadık. 2 gündür oradaymış, ayakları da kırılmış" ifadelerini kullandı.