Kayıp Mervenur Polat, folyoya sarılı olarak ölü bulundu
Antalya'da ailesi ve polis tarafından 4,5 aydır kayıp olarak aranan Mervenur Polat (20), bir binanın ortak kullanım alanında folyoya sarılı olarak ölü bulundu.
Antalya’da geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat’ın, Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında dün folyoya sarılı cesedi bulundu. Polis uzun süredir kendisinden haber alınamayan Polat’ın izini sürüyordu.
5 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU
Olayla ilgili 5 kişinin ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı. Polis, Mervenur Polat'ın öldürüldüğü konusunda hiçbir bulguya rastlanmadığını belirtti.
Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen ağabey Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. Ağabey Polat, yakınları tarafından sakinleştirildi.
Polat’ın ailesi son olarak Müge Anlı’nın programında da kayıp kızları için yardım istemişti.
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