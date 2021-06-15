Kayıp Murat, bin TL için öldürülmüş
Bursa'da, kendisinden 2 Haziran'dan beri haber alınamayan Murat Özkemer'i (32) bulmak için çalışma başlatan polis, en son telefonda konuştuğu arkadaşı Onur Semiz'i (30) gözaltına aldı. Semiz sorgusunda, Özkemer'i kendisine olan bin TL borcunu ödemediği için çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Özkemer'in cansız bedeni, 9 gün sonra ormanlık alanda bulundu, Semiz, tutuklandı.
?Osmangazi ilçesinde yaşayan Murat Özkemer’den 2 Haziran'dan beri haber alamayan ailesi, 5 Haziran'da polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Özkemer’i bulmak için çalışma başlatan ekipler, telefon sinyalinin izledi. Sinyalin en son İvazpaşa Mahallesi’ndeki ormanlık alandan geldiğini tespit eden ekipler, ayrıca telefon görüşmelerini incelediklerinde de en son arkadaşı Onur Semiz ile konuştuğunu saptadı. Polis, şüphe üzerine Onur Semiz'i gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusunda Semiz, arkadaşı Murat Özkemer’i tabancayla vurup, öldürdüğünü ve olay yerinde bıraktığını itiraf etti. Sorgusunda, alkol almak için ormanlık alana gittiklerini anlatan Semiz, bu sırada Özkemer'den bin TL borcunu ödemesini istediğini bunun üzerine tartışma çıktığını ve Özkemer'i tabancayla vurup öldürdüğünü söyledi.
ORMANLIK ALANDA CESEDİ BULUNDU
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cuma günü Onur Semiz ile İvazpaşa Mahallesi’ndeki Abdal Murat Deresi yakınlarında bulunan ormanlık alana gitti. Özkemer’in cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu. Özkemer’in cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından dün ailesi tarafından teslim alınan Özkemer’in cesedi, Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Semiz, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.
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