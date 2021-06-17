Kayıtlara geçti... Hindistan’da ilk 'yeşil mantar' vakası
Hindistan’da ilk kez "yeşil mantar" enfeksiyonu görüldü. 34 yaşındaki erkek hasta Covid-19 tedavisini tamamladıktan sonra "yeşil mantar" hastalığıyla enfekte olduğu iddiasıyla Mumbai'deki Hinduja Hastanesi'ne nakledildi.
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde koronavirüs tedavisini tamamlayan hastanın kaptığı enfeksiyonun muhtemelen ülkede ilk kez görülen "yeşil mantar" enfeksiyonu (aspergilloz) olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
New Age sitesinin haberine göre, 34 yaşındaki erkek hasta Covid-19 tedavisini tamamladıktan sonra "yeşil mantar" hastalığıyla enfekte olduğu iddiasıyla tedavi için hava ambulansıyla Mumbai'deki Hinduja Hastanesi'ne nakledildi.
Son bir buçuk aydır Indore'daki Aurobindo Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören hastada yüzde 90 seviyesinde akciğer enfeksiyonu görüldü.
Yapılan tarama sırasında hastanın akciğerlerinde kara mantardan farklı olarak "yeşil mantar" tespit edilirken, bunun muhtemelen ülkede görülen ilk yeşil mantar vakası olduğu bildirildi.
Sri Aurobindo Tıp Bilimleri Enstitüsü Göğüs Hastalıkları Bölümü Başkanı Ravi Dosi, hastanın siyah mantar şüphesiyle testten geçirildiğini ancak sinüs, akciğer ve kanda "yeşil mantar" enfeksiyonuna rastlandığı bilgisini paylaştı.
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