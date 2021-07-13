Kayıtlara geçti... İngiliz polisi, 250 milyon dolar değerindeki kripto paraya el koydu

13 Temmuz 2021 Salı, 10:39

İngiliz polisi, kara para aklama soruşturması kapsamında 180 milyon sterlin (250 milyon dolar) değerinde kripto paraya el koydu.

Ele geçirilen miktar, İngiltere'de şu ana kadar el konulan en büyük miktardaki kripto para olarak kayıtlara geçti.

Emniyet Müdürü Joe Ryan, "Şüpheli para aklama operasyonunun merkezindekilere odaklandığımız için bugünkü el koyma, gelecek aylarda devam edecek bu soruşturma için bir diğer önemli kilometre taşı oldu" dedi.

24 Haziran'da da 114 milyon sterlin değerinde kripto paraya el konmuş ve 39 yaşındaki bir kadın kara para aklama şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

-Reuters