Kaymakam soruşturması süren davaya müdahale etti

21 Nisan 2021 Çarşamba, 17:27

Çorum'un İskilip ilçesinde gazeteci Ferdi Karabıyık İskilip Emniyet Müdür Vekili Erol Karasu’nun boğazını sıkarak darbettiği iddiasıyla şikayetçi olmuşru. Karabıyık, şikayeti işleme alınmadığı için jandarmaya başvurmuştu.

Gazeteci Ferdi Karabıyık, İskilip Web TV'de yayınlanması planlanan bir programın sokağa çıkma yasağına denk gelmesi nedeniyle izin almak için gittiği Çorum İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde, Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Erol Karasu’nun kendisini darbettiğini iddia etti etmişti.

SORUŞTURMA SÜRERKEN AÇIKLAMA YAPTI

İskilip Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken İskilip İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül, olayın gerçeği yansıtmadığını ileri süren bir açıklama yaptı.

Eligül, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta bazı basın yayın organlarında ilçemizle ilgili olarak çıkan 'Emniyet Müdürü Gazeteci Dövdü' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Kaymakam Muharrem Eligül açıklamasının devamında, "Konuyla ilgili yasal süreçler devam ederken, kamu görevlilerini ve resmi kurumları zan altında bırakan, tek taraflı, küçük düşürücü, maksatlı haber ve yorumlara itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerini kullandı.