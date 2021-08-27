Kaymakamlık duyurdu! Aşıyı olan hediyeyi alacak

27 Ağustos 2021 Cuma, 17:41

Dünyada ulusal pandemi ilan edilen koronavirüs salgınıyla mücadele ülkemizde de tüm hızıyla devam ederken antikor bağışıklığını arttırmak için aşılama çalışmaları sürüyor. Aşılamaya hız kazandırmak ve gençleri aşı olmaya teşvik etmek için çeşitli kampanyalar başlatıldı. Bu doğrultuda Sakarya Valiliğinin başlattığı aşı olana çekilişle hediye kampanyasına bir yenisi daha eklendi. Hendek Kaymakamlığı koordinasyonuyla, 35 yaş altı gençleri aşıya teşvik etmek için ilk kez koronavirüs aşısı olacaklara çekilişle hediyeler verilmesi kararı alındı. İlk kez aşı olan gençlere ise 5 adet bisiklet ve 5 adet tablet bilgisayar hediye edilecek. Ayrıca çekilişsiz kurasız ilk kez aşı olan herkese aşı çadırında anında 1 adet sinema bileti ya da Lunapark bileti hediye edilecek.

Konuyla ilgili Hendek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “31 Ağustos-20 Eylül 2021 tarihleri arasında Hendek Belediyesi önündeki aşı çadırına gelerek ilk defa COVİD-19 aşısı yaptıracak olan 35 yaş altı Hendekli gençlerimize çekilişle 5 adet bisiklet ve 5 adet tablet bilgisayar hediye edilecek. Ayrıca çekilişsiz kurasız ilk kez aşı olan herkese aşı çadırında anında 1 adet sinema bileti ya da Lunapark bileti hediye olarak verilmektedir. Hastalığa karşı tedbiri elden bırakmadan, devletimizin açıkladığı tüm tedbirlere uymaya devam edelim. Maske-mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyalım” denildi.