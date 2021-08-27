Kaymakamlık duyurdu! Aşıyı olan hediyeyi alacak
Sakarya Hendek ilçe Kaymakamlığı tarafından 35 yaş altı gençleri aşıya teşvik etmek için ilk kez koronavirüs aşısı olacaklara çekilişle hediyeler verilmesinin yanı sıra aşı olan gençlere çekilişsiz olarak sinema bileti veya lunapark bileti verilecek.
Dünyada ulusal pandemi ilan edilen koronavirüs salgınıyla mücadele ülkemizde de tüm hızıyla devam ederken antikor bağışıklığını arttırmak için aşılama çalışmaları sürüyor. Aşılamaya hız kazandırmak ve gençleri aşı olmaya teşvik etmek için çeşitli kampanyalar başlatıldı. Bu doğrultuda Sakarya Valiliğinin başlattığı aşı olana çekilişle hediye kampanyasına bir yenisi daha eklendi. Hendek Kaymakamlığı koordinasyonuyla, 35 yaş altı gençleri aşıya teşvik etmek için ilk kez koronavirüs aşısı olacaklara çekilişle hediyeler verilmesi kararı alındı. İlk kez aşı olan gençlere ise 5 adet bisiklet ve 5 adet tablet bilgisayar hediye edilecek. Ayrıca çekilişsiz kurasız ilk kez aşı olan herkese aşı çadırında anında 1 adet sinema bileti ya da Lunapark bileti hediye edilecek.
Konuyla ilgili Hendek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “31 Ağustos-20 Eylül 2021 tarihleri arasında Hendek Belediyesi önündeki aşı çadırına gelerek ilk defa COVİD-19 aşısı yaptıracak olan 35 yaş altı Hendekli gençlerimize çekilişle 5 adet bisiklet ve 5 adet tablet bilgisayar hediye edilecek. Ayrıca çekilişsiz kurasız ilk kez aşı olan herkese aşı çadırında anında 1 adet sinema bileti ya da Lunapark bileti hediye olarak verilmektedir. Hastalığa karşı tedbiri elden bırakmadan, devletimizin açıkladığı tüm tedbirlere uymaya devam edelim. Maske-mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyalım” denildi.
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- TTB'den dikkat çeken Delta varyantı uyarısı