Kaynak yaparken lastik patladı, kafasına jant gelen tornacı hayatını kaybetti
Uşak’ta sanayi sitesinde kaynak işlemi sırasında römorkun lastiği patladı. Fırlayan jant, tornacılık yaparak geçiren geçimini sürdüren yurttaşın kafasına çarptı ve ölümüne neden oldu.
Olay, Ulubey ilçesindeki Sanayiciler Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesinde tornacılık yapan Mustafa Vural (53), traktör römorku lastiğine kaynak yaparken lastik bir anda patladı.
Patlamanın etkisiyle lastikten fırlayan jant önce tornacı Mustafa Vural’a sonrasında da Recep Yılmaz’a (53) isabet etti. Yılmaz bacağından Mustafa Vural ise kafasından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalede bulunansağlık ekipleri, Mustafa Vural’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Yılmaz’ı ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında ise Vural’ın cenazesi Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'normalleşme' açıklaması
- Halk Ekmek büfesini yakan kişi tutuklandı
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- Canlı yayında su bardağına müdahale
- Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı
- Tartışılan ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
- 'Apar topar erken seçim' açıklaması
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Bakan Dönmez'den atamalara ilişkin kaçamak yanıt