Kaynak yaparken lastik patladı, kafasına jant gelen tornacı hayatını kaybetti

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:30

Olay, Ulubey ilçesindeki Sanayiciler Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesinde tornacılık yapan Mustafa Vural (53), traktör römorku lastiğine kaynak yaparken lastik bir anda patladı.

Patlamanın etkisiyle lastikten fırlayan jant önce tornacı Mustafa Vural’a sonrasında da Recep Yılmaz’a (53) isabet etti. Yılmaz bacağından Mustafa Vural ise kafasından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalede bulunansağlık ekipleri, Mustafa Vural’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Yılmaz’ı ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında ise Vural’ın cenazesi Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.



