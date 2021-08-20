Kayseri'de kazanan çıkmadı

20 Ağustos 2021 Cuma, 22:55

Süper Lig’in 2. haftasındaki ilk maçta Kayserispor, Adana Demirspor’u ağırladı.

9. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Balotelli'nin kafa vuruşunda top, üst direkten auta çıktı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Kayserispor’da Carole yerde kaldı. Sol çaprazdan paslaşarak kullanılan serbest vuruşta sağ arka direğe hareketlenen Attamah, topu çizgi üzerinde çevirmeyi başardı ve Göhan Sazdağı düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0’a getirdi.

Golün ardından ataklarını artıran Adana Demirspor, 30. dakikada Gökhan İnler’le, 31. dakikada ise Mario Balotelli ile gole yaklaştı.

Kalan bölümde başka gol olmazken maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

AKİNTOLA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

İkinci yarının ilk 15 dakikası Kayserispor’un üstünlüğüyle tamamlanırken 62. dakikada Akintola skora dengeyi getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Balotelli’nin pasında Akintola takımının beraberlik golünü kaydetti.

Maçın son bölümüne 1-1 eşitlikle girilirken 83. dakikada Kayserispor Uğur Demirok’la, 87. dakikada ise Adana Demirspor Mario Balotelli ile gole yaklaştı ancak skordaki denge bozulmadı.

Karşılaşma bu skorla tamamlanırken iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor Başakşehir’e konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek (Dk. 79 Uzodimma), İbrahim Akdağ (Dk. 59 Onur Bulut), Attamah, Gökhan Sazdağı (Dk. 90+2 Cardoso), Emrah Başsan, Mane (Dk 90+2 Yasir Subaşı), İlhan Parlak (Dk. 79 Mustafa Pektemek)

Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 36 Semih Güler), Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler (Dk. 46 Stambouli), Belhanda (Dk. 46 Assombalonga), Lucas Castro (Dk. 71 Bjarnason), Akintola (Dk. 74 Ezeh), Balotelli

Goller: Dk. 16 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor), Dk. 62 Akintola (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 61 Hikmet Yunus Kaya (Yardımcı antrenör) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Hikmet Karaman (Teknik direktör), Dk. 45+3 İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor) Dk. 39 Ferhat Kaplan, Dk. 41 Balotelli, Dk. 42 Semih Güler, Dk. 45+2 Akintola , Dk. 80 Ezeh, Dk. 85 Stambouli (Adana Demirspor)