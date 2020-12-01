Kayseri'de kiracı, dükkan sahibini bıçaklayarak yaraladı

Kayseri’de erkek kuaförü İsmail Erciyes, kira borcunu ödemesini isteyen dükkan sahibi Osman Aydoğdu'yu çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladı.

DHA
01 Aralık 2020 Salı, 12:25
Kayseri'de kiracı, dükkan sahibini bıçaklayarak yaraladı
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Olay, saat 10.30 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesinde meydana geldi. Osman Aydoğdu, İsmail Erciyes'ten kira borcunu ödemesini istedi.

Çıkan tartışmada Erciyes, dükkan sahibi Aydoğdu’yu bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Osman Aydoğdu’yu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis, olay sonrası kaçan İsmail Erciyes’i yakalamak için çalışma başlattı.



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