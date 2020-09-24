Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bayram hocaya güveniyoruz"
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Bayram Bektaş ve futbolcu kadrosuna güvendiklerini söyledi.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Bayram Bektaş ve futbolcu kadrosuna güvendiklerini söyledi.
Alanyaspor maçında sahaya sürdüğü kadro ve oyun anlayışı ile ilgili taraftarların yoğun tepkisini çeken Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş’a, Başkan Berna Gözbaşı destek verdi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Başkan Gözbaşı, "Alanyaspor’un hakkını verelim. Oturmuş, güçlü takım. Ama biz de eksiklerimize rağmen çok iyi mücadele ettik. Kadromuza ve Bayram hocaya güveniyoruz. Antrenmanlar keyifli geçiyor. Geçen sezondan çok farklıyız, önümüzdeki haftalarda daha da iyi olacağız" dedi.
Berna Gözbaşı, transfer yapmayı planladıklarını da söyleyerek, "Tüm takımlar gibi bizim de eksiklerimiz var ve harcama limitimize, kısıtlı bütçemize rağmen, bunları gidermek için çalışmalarımız devam ediyor. Aldığımız bütün yeni transferlerin bonservisleri bizdedir. Kiralık oyuncu almadık" ifadelerine yer verdi.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Erdoğan'a hakaret eden gazetenin köşe yazarı kim çıktı?
- İsrail'in BM temsilcisi salonu terk etti
Video Haberler
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
- Yer: Adana... Adres sormak istedikleri yurttaşı vurdular
- Yaptığı hareket canlı yayına damga vurdu!
- Sağlıkçılara saldırıya ilişkin yeni görüntüler
- Traktör sürücüsünün en talihsiz anı kamerada
- Maskesiz yurttaş polisi tehdit etti, ortalık karıştı
- Dev robotu böyle yürüttüler! 18 metre uzunluğunda
- Maske takmayan kardeşler yumrukla 2 polisi yaraladı!
- İmam ve müezzinde koronavirüs çıktı!
- Çocukları için kurşunların önüne atlayan baba kamerada
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Erdoğan'a hakaret eden gazetenin köşe yazarı kim çıktı?
- İsrail'in BM temsilcisi salonu terk etti