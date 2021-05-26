Şenol Güneş EURO 2020'ye dair açıklamalarda bulundu

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:58

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'un sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam, kadro tercih nedenlerini ve EURO 2020'deki hedeflerini anlattı.

68 yaşındaki teknik adam, "3 hazırlık maçı oynayacağız. Hücumda sıkıntılarımız var. Yeni gelen oyuncularımızı göreceğiz. 4 oyuncumuz fazla. Yenilerden kimi kadroya katacağımıza bakacağız. Milli takımda olan tüm oyuncularımızın olumlu davranışı bizi mutlu eder. Ülkemizde şampiyon olan takım Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a Avrupa'da başarılar diliyorum" dedi.

Şenol Güneş, Türkiye'deki yabancı oyuncu transferi konusunda da, Türk takımlarının yabancı oyuncu transfer etmesi nedeniyle yerli futbolcuların yurt dışına çıktığını ifade etti.

Güneş, "Futbola biraz farklı açıdan bakalım. Biz şampiyon yapsın diye oyuncu transfer ediyoruz, bizimkiler yurt dışına çıkıp yabancı takımları şampiyon yapıyor. Uluslararası alanda futbolcuları olan takımlarla oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası çok önemli. Yeni oyuncularla şimdiki oyuncuları rekabete sokarsak çok büyük iş olur. Lille'i tebrik ederiz. Ama bize zararı oldu, yerli oyuncularımız aramıza geç katıldı" diye konuştu.

"Biz gruptan çıkmak istiyoruz. Ama oyunumuzla bunu göstermek zorundayız. Hazırlık döneminde hücum anlamında takıma kimi katabiliriz onun üzerine çalışıyoruz.Letonya maçı oyun olarak artısı eksisi olan bir maç değil. Duran topta sorun yaşadık. 3-3 olduktan sonra hiç tempo yapamadık. Andorra maçında bastırdık ama netice alamadık. Letonya beklediğimizden daha etkili oldu. Kağıt üzerinde küçümsemişiz doğru."

EURO 2020 açılış maçında millilerimizin İtalya ile karşılaşacağı kritik maçın değerlendirmesini yapan tecrübeli teknik adam, "Savunmaya çabuk geçmemiz lazım. İtalya bunu çok iyi yapıyor. Bunu kampta göreceğiz. Norveç maçında çok güzel durduk. Hatalarımız var ama az. Güçlü takımlara karşı iyi oynayıp başarılı olacağımızı düşündük. Kolay netice aldık. Önemli olan kendi oyunumuzu oynamak, rakibin oyununa göre kendimizi geliştirmek. Bazen istediğimiz şeyler olmuyor. Bu maçlarda Merih, Cengiz yoktu. Şimdi ne verecekler? Onlara bakmamız lazım. Kaygılarla yaşıyoruz. Geçmişten ders alıp bugünü yaşayalım istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"BU TAKIM HEPİMİZİN"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 için aday kadroya alınmayan Serdar Dursun, Adem Büyük, Muhammet Demir ve Caner Erkin hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Bugün ne söylesem boş. Ozan Kabak'ın sakatlığı devam ediyor. Dorukhan'da ezik var. Abdülkadir henüz temposunu bulamadı. Kerem var, Rıdvan yeni geldi. Düşünebileceğin oyuncu var ama randıman vermeyebilir. Caner'i seviyorum ama hücum yönüyle başarılı. Hücum ve savunmaya birlikte bakınca Rıdvan'ın daha iyi olacağını düşündüm."

"Serdar, Kenan'dan daha çok gol attı. Bu anlayışla milli takım oyuncusu alınmaz. Okan, Bursaspor'dayken 2 defa gol kralı oldu. O takımda Hakan vardı almadım takıma. İyi oynadı ama devam ettiremedi. Milli takım oyuncusu olmak önemlidir. Kimi çıkarmam lazım? Burak'ı çıkarmam lazım, Kenan'ı çıkarmam lazım, Enes'i çıkarmam lazım. Enes son maçlarda iyi oynadı. Gol atmadığı için eleştirildi. Enes kaç yaşında? Serdar kaç yaşında? Adem kaç yaşında? Hangisini alırsınız? Bir şey olursa aklımda Adem de Serdar da Muhammet Demir de var. Kazanabilirsek Rıdvan'ı ne güzel. Umut beklediğimin üzerinde gitti. Bu takım hepimizin takımı."

"Bazı kulüpler bize tepki gösterdi oyuncusunu milli takıma almadığımız için. Sonra oyuncu kadroya alınmadı. Burak'la, Enes'le, Kenan'la turnuvayı götürebiliriz."

"BU ÇOCUKLAR GELECEĞİ YAZACAKLAR"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni oluşturulan kadronun çok sevildiğini dile getirirken, birlik beraberlik içinde hareket edilmesinin öneminin altını çizdi:

"Bu takım seviliyor, sahipleniliyor. Benim takımım değil, hepimizin takımı. Herkesin sevdiği takım. Kaçınılmaz bir fırsat. Birlik, beraberlik içinde olmalıyız. Bu bizim için fırsat. Futbol pazarlama tekniği bakımından çok güçlü bir silah. Farklılıklarımız olacak ama biz bir bütünüz. Ortak hayalimizden konuşalım. Bu çocuklar geleceği yazacaklar. Ürettiğiniz oyuncular size döviz getirecek. Ürettiğimiz her şeyin karşılığında birilerine hizmet ediyoruz. Şu an yapacağımız şey İtalya, Galler, İsviçre maçlarına hazırlanmak. Herkes söylediğini küfürle, ötekileştirmeyle ifade ediyor. Bu artık geride kaldı."

Son olarak Güneş, kulüp takımı çalıştırmayı düşünmediğini ve yazılanların hayal ürünü olduğunu belirtti.