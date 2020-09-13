Kayserispor bir attı kazandı!
Süper Lig'in ilk haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Ali Saygın Ögel
HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung - Lopes, Yasir, Oğuzhan, Sapunaru, Uzodimma, Stum, Hasan Hüseyin (Dk. 85 Emre), Campanharo, Kvrzic, Ömer (90+3 Adem)
KASIMPAŞA: Ramazan - Jeanvier, Tirpan (Dk. 28 Tarkan), Brecka, Haddadi, Varga (Dk. 46 Anıl), Hajradinovic, Aytaç, Pavelka (Dk. 75 Carius), Gohou, Yusuf
GOL: Dk. 3 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)
SARI KARTLAR: Oğuzhan, Campanharo, Lung (Hes Kablo Kayserispor) - Jeanvier, Carius (Kasımpaşa)
Süper Lig'in ilk haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
3'üncü dakikada sol kanattan Yasir'in ceza sahası içine ortasında topa gelişine vuran Kvrzic, ağları havalandırdı: 1-0.
4'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Yasir'in ceza sahası içine ortasında topa vuran Ömer'in şutu yandan auta gitti.
11'inci dakikada sağ kanattan Tirpan'ın ceza sahası içine ortasında Gohou'nun şutu üstten auta çıktı.
32'nci dakikada sağ çaprazda topla buluşan Yusuf'un şutunda top savunmadan sekerek Varga'nın önüne düştü. Kasımpaşalı futbolcunun şutunda top çerçeveyi bulmadı.
36'ncı dakikada Hasan Hüseyin'in korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Lopes'in şutu yandan auta gitti.
38'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hajradinovic'in kaleye şutunu Lung kornere çeldi.
74'üncü dakikada sağ kanatta Tarkan'ın ceza sahası içine ortasında Gohou topu üstten auta yolladı.
90+1'inci dakikada Lopes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kvrzic'in şutu yandan auta gitti.
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