Kayserispor, Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaştı

HES Kablo Kayserispor, Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 22:39
Kayserispor, Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaştı
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Hes Kablo Kayserispor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaşma sağlandı. Genç orta saha, geçen sezon forma giydiği 28 maçta 5 gol atıp, 2 asist yaptı. Futbolcunun gelecek hafta Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.

Niyaz, 2011-2013 yılları arasında Fenerbahçe formasını terletmişti. 


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