Kayserispor, Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaştı

02 Temmuz 2021 Cuma, 22:39

Hes Kablo Kayserispor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaşma sağlandı. Genç orta saha, geçen sezon forma giydiği 28 maçta 5 gol atıp, 2 asist yaptı. Futbolcunun gelecek hafta Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.



Niyaz, 2011-2013 yılları arasında Fenerbahçe formasını terletmişti.