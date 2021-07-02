Kayserispor, Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaştı
HES Kablo Kayserispor, Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaşmaya vardı.
Hes Kablo Kayserispor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaşma sağlandı. Genç orta saha, geçen sezon forma giydiği 28 maçta 5 gol atıp, 2 asist yaptı. Futbolcunun gelecek hafta Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.
Niyaz, 2011-2013 yılları arasında Fenerbahçe formasını terletmişti.
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