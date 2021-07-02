Fraport TAV Antalyasporlu Doğukan Nelik, 6 ay sahalardan uzak kalacak
Fraport TAV Antalyaspor'un yakın zaman önce kadrosuna kattığı oyuncusu Doğukan Nelik, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferi 21 yaşındaki Doğukan Nelik'in antrenmanda yaşadığı travma nedeniyle sağ diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldi.
Kulüp doktorlarının kontrolünün ardından ameliyat olan Doğukan Nelik, başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edildi.
Genç futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yeni sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek futbolcunun, ikinci yarıda hazır olması bekleniyor.
Fraport TAV Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından genç futbolcuya, geçmiş olsun mesajı yayımlandı.
Futbolcunun ameliyat olduğu duyurulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Futbolcumuz Doğukan Nelik'in antrenmanda yaşadığı travma sonrası ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmiştir. Başarılı bir operasyon geçiren futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz."
Futbolcumuz Doğukan Nelik'in antrenmanda yaşadığı travma sonrası ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmiştir.— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 1, 2021
Başarılı bir operasyon geçiren futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/Bt3FMTFAZQ
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