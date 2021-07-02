<p>Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:</p>
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

<p>"Trabzonspor transfer yapmasa bile rakipleri için büyük tehdittir. Mevcut oyuncu grubuyla ilgili önemli bir mesafe aldık. Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum, Avrupa'da dört transferi bitiren bir takım yok."<br></p>
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"Trabzonspor transfer yapmasa bile rakipleri için büyük tehdittir. Mevcut oyuncu grubuyla ilgili önemli bir mesafe aldık. Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum, Avrupa'da dört transferi bitiren bir takım yok."

<p>"Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."</p>
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"Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

<p>"Uğurcan Çakır şu an tatilde. Milli Takımımız'da performansı en yüksek oyunculardan biriydi.&nbsp; Bir her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Altyapıdan çıkan bir oyuncumuzun Avrupa'ya gitmesi ve kulübe para kazandırması çok önemli. Kararı başkan verecektir."<br></p>
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"Uğurcan Çakır şu an tatilde. Milli Takımımız'da performansı en yüksek oyunculardan biriydi.  Bir her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Altyapıdan çıkan bir oyuncumuzun Avrupa'ya gitmesi ve kulübe para kazandırması çok önemli. Kararı başkan verecektir."

<p>"Alexander Sörloth için 'Buyursun gelsin' dedim. Başkan bu süreci yönetiyor. Neler olacağını göreceğiz."<br></p>
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"Alexander Sörloth için 'Buyursun gelsin' dedim. Başkan bu süreci yönetiyor. Neler olacağını göreceğiz."

<p>"Marek Hamsik çok önemli bir karakter. Büyük futbolcu. Transferler için başkan ve yönetimimize teşekkür ediyorum."</p>
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"Marek Hamsik çok önemli bir karakter. Büyük futbolcu. Transferler için başkan ve yönetimimize teşekkür ediyorum."

<p>"A Milli Takım turnuvaya Play-off oynamadan gitti. Daha önce hep Play-Off'tan gittik ve zaten çok az katılım sağladık. Bir maçla ilgili Şenol Güneş'i mi konuşacağız? Ligimizin kalitesi nasıl? Bence genel futbol organizasyonumuzu konuşmalıyız."<br></p>
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"A Milli Takım turnuvaya Play-off oynamadan gitti. Daha önce hep Play-Off'tan gittik ve zaten çok az katılım sağladık. Bir maçla ilgili Şenol Güneş'i mi konuşacağız? Ligimizin kalitesi nasıl? Bence genel futbol organizasyonumuzu konuşmalıyız."

<p>"Trabzonspor gibi oynamak ne demek? Ali Kemal ağabeyi mi çağıralım? O zaman ile bu zaman çok farklı. Şimdi Anadolu takımı 9 yabancıyla oynuyor."<br></p>
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"Trabzonspor gibi oynamak ne demek? Ali Kemal ağabeyi mi çağıralım? O zaman ile bu zaman çok farklı. Şimdi Anadolu takımı 9 yabancıyla oynuyor."

<p>"Abdülkadir Ömür çok önemli bir çıkış yapacak. Yeni sezonda önemli katkı yapacak, beklentim çok yüksek."<br></p>
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"Abdülkadir Ömür çok önemli bir çıkış yapacak. Yeni sezonda önemli katkı yapacak, beklentim çok yüksek."

<p>"8+6 kuralı Türk futbolcuları geliştirmez, aksine önlerini tıkar. Lütfen! Artık bu konuyu konuşmak ve cevap vermek istemiyorum."<br></p>
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"8+6 kuralı Türk futbolcuları geliştirmez, aksine önlerini tıkar. Lütfen! Artık bu konuyu konuşmak ve cevap vermek istemiyorum."

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