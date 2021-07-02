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"A Milli Takım turnuvaya Play-off oynamadan gitti. Daha önce hep Play-Off'tan gittik ve zaten çok az katılım sağladık. Bir maçla ilgili Şenol Güneş'i mi konuşacağız? Ligimizin kalitesi nasıl? Bence genel futbol organizasyonumuzu konuşmalıyız."

