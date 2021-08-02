Kayserispor, Estupinan ile anlaştı
Kayserispor, Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan ile anlaşmaya vardı
Yukatel Kayserispor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kayserispor, 24 yaşındaki forvet Oscar Estupinan ile anlaşmaya vardı.
Bu hafta içerisinde Kayseri’ye gelmesi beklenen Estupinan, sağlık kontrolünden geçecek ve ardından da resmi sözleşmeye imza atıp takıma katılacak.
Kolombiya’nın Once Callas, Portekiz’in Vitoria Guimares, Ekvator Ligi’nde Barcelona SC takımlarında forma giyen başarılı oyuncu, Türkiye’de de Denizlispor’da top koşturdu.
Estupinan, 2019-2020 sezonunda Denizlispor ile 28 Süper Lig maçında yedi gol kaydetti.
Kolombiyalı, geçen sezon Portekiz’in Vitoria Guimares’de oynamıştı.
Video Haberler
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
- Erdek Limanında lüks yat yanarak battı
- Şile'de yunus ile yurttaşın yüzleri gülümseten oyunu
- Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri
- Küçükçekmece’de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada
- Alevler Çökertme koyuna dayandı
- Fatih’te korkutan yangın, alevler binayı sardı
- Tekneler seferber oldu, mahalleli yangından kurtarılıyor
- Zabıta ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtlarında taşıdılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Marmaris'te kimlere çay attığı ortaya çıktı
- 970 yıllık el yazmasından 'İstanbul' kehaneti çıktı
- İstifa ettiği iddia edilmişti; yeni paylaşım geldi
- Çıkarma gemileri tahliye için harekete geçti
- Ünlü sanatçı Nil Burak hastaneye kaldırıldı
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- Yangınlar üzerinden çok tehlikeli provokasyon
- Türkiye yangınlarla boğuşurken Ahaber yine pes dedirtti
- Tunceli'de orman yangınına müdahaleye engelleme
- Çökertme'de son durum: Tablo vahim