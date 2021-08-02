Tom Daley, Tokyo Olimpiyatları'nda tribünlerde örgü örüyor

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:25

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Büyük Britanyalı dalgıç Tom Daley, tribünlerde görmeye alışık olmadığımız bir görüntüye imza attı.

Pazar günü kadınlar 3 metre tramplen dalışında sporcuları desteklemek için tirbünlerde yer alan başarlı sporcu, örgü örerken görüldü.

Yaptığı örgüleri paylaştığı "Made With Love By Tom Daley" adlı bir sosyal medya hesabı bulunan genç sporcu, ördüğü kazak, oyuncak ve birçok şeyi internetten satarak Beyin Tümörü ile mücadele eden hastalar için yardım topluyor.

Tom Daley sosyal medya paylaşımda örgü örmenin kendisine çok yardımcı olduğunun altını çizerek, "Örgü ve tığ işi öğrenmek bu olimpiyatlarda bana çok yardımcı oldu ve dün altın madalya kazandık." ifadelerini kullandı.