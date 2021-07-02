Kayserispor, Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödeyecek
Tahkim Kurulu, Kayserispor'un teknik direktör Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Samet Aybaba'nın Kayserispor ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen karara yaptığı itirazı görüştü.
Samet Aybaba'nın itirazı kısmen kabul eden kurul, fesih tazminatı olarak 1 milyon 831 bin lira belirledi.
Video Haberler
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
- Kumburgaz'da yangın paniği!
- Böyle vicdansızlık görülmedi! O anlar kamerada
- Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi
- Sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı
- Görünmez kaza kamerada! Bebek arabası ile üstünden geçti
- Habertürk sunucusundan İstanbul Sözleşmesi çıkışı
- İki grubun yumruklu kavgası kamerada
- Skandal görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu itiraz etmişti, Soylu geri adım attı!
- Erdoğan'ın yakını Birinci hakkında yeni gelişme
- İkinci el araç fiyatlarında son durum
- Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK'te
- Erdoğan'ın şansı kalmadı, her durumda kaybediyor!
- 'Şampanya'lı fotoğrafları böyle çözdüler!
- Boeing 737 kargo uçağında motor arızası
- Kartal Tibet yaşamını yitirdi
- Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber