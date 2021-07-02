Kayserispor, Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödeyecek

Tahkim Kurulu, Kayserispor'un teknik direktör Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 21:16
Kayserispor, Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödeyecek
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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Samet Aybaba'nın Kayserispor ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen karara yaptığı itirazı görüştü.

Samet Aybaba'nın itirazı kısmen kabul eden kurul, fesih tazminatı olarak 1 milyon 831 bin lira belirledi.


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