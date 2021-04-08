Kayserispor'a teknolojik sponsor

08 Nisan 2021 Perşembe, 12:15

Süper Lig ekibi Kayserispor Bitexen Teknoloji A.Ş. ile bir teknoloji iş birliğine imza attı. Bu anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji AŞ tarafından, Kayserispor’a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak.

İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği teknolojilerle spor kulüplerine destek veren şirket Süper Lig’in önemli takımlarından Kayserispor arasında bir teknoloji iş birliği imzalandı. Kayserilileri ve Kayserispor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, Kayserispor için oluşturacağı uygulamayla da çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.