Kayserispor'a teknolojik sponsor
Süper Lig ekibi Kayserispor Bitexen Teknoloji A.Ş. ile bir teknoloji iş birliğine imza attı.
Süper Lig ekibi Kayserispor Bitexen Teknoloji A.Ş. ile bir teknoloji iş birliğine imza attı. Bu anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji AŞ tarafından, Kayserispor’a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak.
İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği teknolojilerle spor kulüplerine destek veren şirket Süper Lig’in önemli takımlarından Kayserispor arasında bir teknoloji iş birliği imzalandı. Kayserilileri ve Kayserispor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, Kayserispor için oluşturacağı uygulamayla da çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.
Video Haberler
- Küçük çocuğun tuvalette dehşet dolu anları
- Tacını zorla alan 2019 güzeli gözaltına alındı
- Apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı
- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ele geçirildi!
- Markete giren komodo ejderinin görüntüleri gündem oldu
- Bir babanın en çaresiz anları.
- Vahşet anı kameraya yansıdı! Polis o sürücüyü arıyor
- Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü
- Bu çocuklar sana emanetti Süleyman Soylu
- Güldür Güldür’deki skeç gerçek oldu
En Çok Okunan Haberler
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu
- CHP’de bir şeyler oluyor
- Özgür Özel'den Erdoğan ve Soylu'ya çok sert ifadeler
- Meteoroloji duyurdu: Bu akşam başlıyor
- Anne, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti
- Gülen’in örgütü, amirallere ne dedi?
- Ayasofya İmamı görevden 'ayrıldı'
- Hiçbiri yaşamıyor olurdu
- AB Komisyonu Sözcüsü'nden açıklama
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı