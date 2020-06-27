Kayserispor’da test sonuçları açıklandı
Kayserispor’da, Sivasspor maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.
Kayserispor’da, Sivasspor maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da ligin 29.haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri sonuçlandı. Test sonuçlarına göre, futbolcuların, teknik heyetin ve personelim korona virüs testi negatif çıktı.
Kayserispor’dan yapılan açıklamada, "26 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.
Video Haberler
- Davutoğlu'ndan 'devrimciyim' iddiası
- ATV’den izleyenleri güldüren haber sunumu
- İstiklal Caddesi’nde hareketlilik!
- 'Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz'
- Canlı yayında polisle maske tartışması!
- CNN Türk spikeri canlı yayında işi bıraktığı açıkladı
- Peş peşe feci kazalar! 9 ölü ve yaralılar var...
- Ekonomik değeri yüksek! İskenderun'da ilk kez görüldü
- AVM'de kavga! Küfür etti, yumrukların hedefi oldu
- Kılıçdaroğlu anket açıkladı! İşte o oranlar