Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Aşçı'dan yeni açıklama: "Düğüne değil nikaha gittim"

30 Temmuz 2021 Cuma, 17:29

Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşçı, Habertürk televizyonunda katıldığı programda, yangınlar sonrası başlayan THK uçakları tartışması hakkında açıklamalarda bulundu.

Aşçı, "Elimizde bakımları yapılmamış uçaklar var. Bu uçaklarımızın en eskisi 69 en yenisi 89 model. Bu uçaklar iş makineleri. Siz zamanında bakımını yaparsanız bunları kullanabilirsiniz. Biz kayyum heyeti olarak göreve başlayınca yangın sezonu bitmişti. Bu uçaklar tahminin üzerinde bakım maliyeti çıkarıyor. 4 milyon dolara ihtiyaç var. Bizim uçakların bakımları peyderpey yapılmaya çalışılıyor" dedi.

"BAKIMLARI YAPILMADIĞI İÇİN..."

Aşçı şöyle devam etti:

"Şöyle bir algı var THK yangın olduğu zaman direkt müdahale eden bir kurum olarak düşünülüyor böyle bir şey yok. Eski uçaklarımız şu anda atıl. Bizim elimizde 1969 model ve 1985-88 model uçaklar var. 2009 yılı sonrası yönetimde maalesef finansal krizler, gün geçtikçe yenilemek yerine atıl hale gelmiş. Uçaklar bakımları yapılmadığı için hazır değil.

Burada yönetim krizi oluşmuş, medeni kanuna göre mevcut yönetim işten el çektirildi. Şu anda geldiğimiz günden beri uğraşıyoruz. Kurumun bankalara borcu var. Biz kurum olarak 6 uçak için bakım maliyetleri 4 milyon dolar. Bu rakamı sağladıktan sonra bakıldıktan sonra kullanılabilir. 100 litre farkı doğru değil. Bizim uçaklarımız teknik şartları sağlamıyor. Biz THK olarak 2020-2021 yılında kiralama yöntemiyle edindiğimiz uçak ve helikopterle orman yangını söndürme işlemine katkı veriyoruz.

THK yangın çıktığı zaman otomatik olarak görevli bir kurum değil. Orman Genel Müdürlüğü davet etmediği sürece bizim 1 litre su atma imkanımız var. Biz orman yangınları söndürmede kendi başına otorite sahibi olan kurum değiliz. Biz göreve başladığımızda pilotlar bize gelip istifa edeceklerini söylemişlerdi. 5 ay maaşlarını alamamışlardı. Biz 'biraz daha sabredin' dedik. 'Ola ki ihale alınır, o zaman işinizin başında olur musunuz' dedik, 'hay hay tabii ki' dediler. 25 milyon liralık bir maliyeti olacaktı bu arkadaşlarımızın kuruma iş akitlerini yenileseydik. Uçaklar uçmadığı için pilot ihtiyacımız yok zaten. Teknik bakımı yapacak arkadaşlarımızla yürümeye devam ediyoruz."

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'YLA ÇOK VERİMLİ GÖRÜŞME YAPTIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefon görüşmesi yaptığını belirten Aşçı, "Sayın Kılıçdaroğlu ile bugün telefonla görüştüm. Çok verimli görüşme geçti. Birtakım konularda görüş alışverişinde bulunduk. Önerisinin hayata geçirme şansımızın olmadığını söyledi. Sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız aradı. Kendisine anlattık." dedi.

"DÜĞÜNE DEĞİL NİKAHA KATILDIM"

Daha önce katıldığı bir televizyon programında yangınlar sırasında neden ulaşılamadığına ilişkin konuşurken "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" demesi nedeniyle büyük tepki çeken Aşçı, bu konuya ilişkin şöyle açıklama yaptı:

"Ben düğün değil nikaha katıldım. Çocukluğuna şahit olduğumuz hanım kızımızın nikahına gittik. Şehitlerimizin olduğu gün, orman yangınlarının olduğu gün bizim eğlencede bulunmamız mümkün değil. Sadece nikaha gittik, tebrik ettik. Orman Bakanlığı demediği sürece bizim kontak açmamız mümkün değil. Milletimiz THK böyle yangın varken nikaha gidip, tebrik etmesin diyorsa saygım vardır. Ama biz eğlenmedik, göbek atmadık. 32 yıldır devlet memuruyum. Hiçbir zaman öne çıkma gayretimiz olmadı. Televizyona da çok çıkmak istemedim. Baktım ki linç kampanyası var. Halkımız ne derse boynumuz kıldan ince."