Kayyımın torpilini sadece 2 kişi delebildi

29 Haziran 2021 Salı, 12:41

Van Büyükşehir Belediyesi, 15 kişilik zabıta alımı gerçekleştirdi. Alımda KPSS puanıyla ilk 15’e girenden sadece 2 kişi ‘mülakat’ engelini aşabildi. KPSS'den yüksek puan alan 13 kişi ise mülakat engeline takıldı. Yerlerine alınan kişilerin ise KPSS'den aldıkları düşük puanları mülakat ile yükseltildi.

Alımın belgelerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Tanal, "Bana torpilin, adaletsizliğin, liyakatsizliğin resmini çizebilir misin Abidin? Kayyumlu Van Büyükşehir Belediyesi’nde 15 zabıta personeli alımında, KPSS puanıyla ilk 15’e girenden sadece 2 kişi ‘mülakat’ engelini aşabildi! Alt sıradaki kişiler zabıta yapıldı. Peşinizdeyiz! " dedi.

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