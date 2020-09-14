"Kaz Dağları’nda 3.5 milyon ağaç kesilecek"

Çanakkale’deki Halilağa Bakır Madeni Projesi’yle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci yarın başlıyor. Projenin yakınındaki Hacıbekirler Köyü’nde saat 11.00’de ‘halkın katılımı toplantısı’ yapılacak. KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin açıklamasına göre maden projesinin yapılacağı bölge ormanlık alan ve burada ağaçlar kesilecek.

‘3.5 MİLYON AĞAÇ KESİLECEK’

Dernekle beraber faaliyet gösteren Avukat İsmail Hakkı Atav, maden projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Alamos Gold şirketinin Kaz Dağları’nda 6 bin 130 dönümlük alanda 350 ağaç kestiğini hatırlatarak, “Yine Kaz Dağları’nda Halilağa Bakır Madeni’nin kapasitesinin arttırılması için yarın toplantı yapılacak. Bakır madeni projesinin kaplandığı alan 51 bin 660 dönüm. Daha önce Alamos Gold şirketinin 6 bin 130 dönülük proje alanı için kestiği 350 bin ağaç üzerinden orantı kuracak olursak, 3, 5 milyon civarında ağaç kesilecek” dedi.

Madencilik faaliyetlerinin koronavirüs salgınının etkisini arttırdığını ortaya koyan bilimsel çalışmaları anımsatan Atav, şunları söyledi:

“Ormansızlaşma, doğaya müdahale koronavirüs popülasyonunu en az 2.5 kat arttırıyor. İnsanlara bulaşma riskini en az yüzde 70 arttırıyor. Bir yandan koronavirüs salgınlarının sebebi termik santraller, madencilik faaliyetleri, endüstriyel tarımken, diğer yandan madencilik faaliyetleri salgını arttırıyor. 2012 yılında Çin’de şirket terk edilmiş bakır madenini temizlemesi için 6 çalışanını gönderiyor. Madeni temizlerken çalışanların 6’sı da hastalanıyor. 3’ü ölüyor. Bu insanların vücudunda koronavirüsün başka bir çeşidi tespit ediliyor. Bilim insanların bazıları koronavirüsün bu işçilerin ölümüne yol açan virüsün dönüşmüş hali olabileceğini söylüyorlar.”

‘KORONAVİRÜSTE TOPLANTI YAPILACAK’

Projenin çevreye zarar vereceğini açıklayan KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, koronavirüs salgını nedeniyle toplantının ertelenmesini istedi ancak Çanakkale Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bu talebe yanıt vermedi.

Yazılı açıklama yapan Dernek, Kaz Dağları’nda ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ tutan çevrecilere koronavirüs pandemisi gerekçesiyle 500 bin liranın üzerinde ceza verildiğini hazırlatarak, “Pandeminin giderek yeniden yaygınlaştığı bu koşullarda ‘halkın katılımı toplantısı’ düzenlenmesi halkın sağlığı açısından ciddi risk oluşturacaktır. Hem Hacıbekirler Köylüleri’nin hem de toplantıya katılan diğer vatandaşların sağlığı ve can güvenliği her türlü maden projesinden daha önemlidir” dedi. Dernek ÇED sürecinin durdurulmasını talep etti.



