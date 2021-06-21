Kaza sanıldı, vurulduğu ortaya çıktı
İstanbul Ümraniye’de trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılarak yaşamını yitiren Durdu Ertürk’ün otopsi sonucunda bacağından vurulduğu orta çıtı. Ertürk’ü vuran Metin Ö.’nün ifadesinde, aynı kadına aşık oldukları için Durdu Ertürk’ü silahla vurduğu bilgisine ulaşıldı.
Olay, 17 Haziran Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre, Durdu Ertürk, 17 Haziran’da trafik kazası geçirme sebebi ile hastaneye kaldırılmış ve hastanede hayatını kaybetmişti. Ertürk’ün cenazesi otopsiye gönderilip incelenmesinin ardından bacağından vurulduğu öğrenildi. Otopsi sonucu üzerine harekete geçen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleme başlattı. Yapılan çalışmaların ardından, şüphelinin önce eşkali daha sonra kimliği belirlenerek 19 Haziran Cumartesi günü ikametinde kıskıvrak yalanlayarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen Metin Ö.’nün ifadesinde, aynı kadına aşık oldukları ve bu yüzden Ertürk’ü silahla vurduğu ileri sürüldü. Öte yandan, 31 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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