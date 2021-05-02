Kedilerin sık sık sergilediği 6 davranışı bilim açıkladı
Kediler neden dizüstü bilgisayarlar üzerine yatar ya da mırıldar? Kedilerde sık sık gözlemlenen fakat nedeni kestirilemeyen birçok davranışın sebebine bilim cevap buldu.
Kaliforniya Üniversitesi Davis’teki Veteriner Tıp bölümünden
Emma Grigg, kedilerin davranışlarını anlamanın hayvan sahipleri için yararlı
olabileceğini söyledi.
"Kedileri hakkında daha fazla bilgiye sahip olan ve
onların davranışlarını anlayan kişiler kedileriyle daha iyi bağ
kurabiliyor" diyen Grigg, kedilerin en çok sergilediği 6 davranışın
nedenini şöyle açıkladı:
Sevgilerini
nasıl gösterirler?
Kediniz ayaklarınızın etrafında dolanıyor, başını
bacaklarınıza sürtüyorsa büyük ihtimal size karşı olan sevgisini gösteriyor.
"Kedilerin yanaklarında kokularını bırakıp işaretleme yapmak için bir
salgı bezi bulunduğunu" belirten Grigg, "Böylelikle sizi de aslında
bir anlamda kendi dünyalarının parçası haline getirirler" dedi.
Yanında güvenli hissettikleri birine yakın durmaya
çalışmalarının bir güven göstergesi olduğunu belirten araştırmacı, türlerine
göre kedilerin fiziksel temas ihtiyaçlarının değiştiğini söyledi.
Neden
mırlarlar?
Grigg, kedilerin yalnızca mutluyken mırladıklarını düşünmenin
en sık karşılaşılan yanlış anlaşılmalardan biri olduğunu söyledi. Mırlamak
genellikle memnuniyet göstergesi olabilirken, kedilerin yaralandıklarında ya da
ölmeye yakınken de mırladıkları gözlemlendi.
Neden
battaniyeyi yoğururlar?
Kedilerin sıklıkla yaptığı bu hareket yavruyken edindiği bir
alışkanlıktan ileri geliyor.
Grigg, kedilerin annelerinden süt emerken bu hareketi yaparak
sütün memeden daha rahat gelmesini sağladığını belirtti. "Sevdikleri bir
kişinin ya da yatağın üstünde bu hareketi yapıyorlarsa o zaman kendilerini
rahatlatmaya çalışıyorlar" diyen Grigg, kedilerin böylece güvende ve
konforlu hissettiklerini gösterdiklerini belirtti.
Neden kuş
gördüklerinde cıvıldarlar?
Avlarını izleyen kedilerin neden cıvıldama sesi çıkardığı tam
olarak bilinmiyor. Fakat hayvan davranışları üzerinde çalışan bilim insanları,
kedilerin bu sesi özellikle yakalayamayacaklarını fark ettikleri bir avı
görünce heyecanlandıkları için çıkardığını düşünüyor.
Neden kedi
nanesini (catnip) severler?
Kedi nanesi tadan kedilerin yüzde 50 ila 75’inin davranışları
değişiyor. Kimisi rahatlayıp gevşerken kimisi de uyarılarak
saldırganlaşabiliyor. Bilim insanları bunun kedi nanesi içinde bulunan
nepatalakton adlı yağdan kaynaklandığını düşünüyor.
Kediler bunu kokladığında tıpkı bir ilaç almış gibi merkezi
sinir sistemleri uyarılıyor. Bazı kedilerde bu madde öforik ya da halüsinojenik
etkiler yaratabiliyor.
Neden
dizüstü bilgisayarların üstüne yatarlar?
Kediler bu davranışı genellikle dizüstü bilgisayarın verdiği
sıcaklık hoşlarına gittiği için sergiliyor.
Bu bariz açıklamaya ek olarak Griggs, kedilerin bunu ayrıca
sahipleriyle ilişki kurmak için yaptığını da belirtti. Bilim insanı,
"Bizim dikkatimizi çekmek istiyorlar. O anda bizimle birlikte olmak
istiyorlar" dedi.
Kediler eşyalarımızın üzerine yatarak hem bizim gibi kokan şeylere daha yakın duruyor hem de aynı eşyaların üzerine kokularını bırakarak bunları kendi alanlarının içine katıyor.
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