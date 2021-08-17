Kemal Kılıçdaroğlu: Afganistan konusunda acele adım atılmamalı

17 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Edinilen bilgilere göre, Afganistan’da yaşanan gelişmeleri ve Türkiye’ye yönelen kontrolsüz göçün değerlendirildiği toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan çelişkili konuşuyor, ne dediği belli değil. Türkiye kontrolsüz göçe teslim edilemez. Afganistan’da ortaya çıkan yönetimi bu haliyle onaylamak doğru değil. Türkiye, Birleşmiş Milletler ve dünya kamuoyunu beklemeden acele edip adım atmamalı. Askerimizin can güvenliği yok, orada olması doğru değil, Afganistan’dan derhal geri çekilmeleri lazım. Dışişleri temsilcisi olmadan uluslararası görüşme yapılamaz. En azından resmi tercümanın orada olması gerekiyor. Dışişleri’nin tasfiye edildiği bir toplantıda Biden ile Erdoğan’ın ne konuştuğu, hangi pazarlıkları yaptıkları kamuoyu tarafından bilinmeli” diye konuştu.

Batı Karadeniz’deki sel felaketine ilişkin “Gerekli uyarılar yapılmamış, kimse işin ciddiyetinin farkına varamamış” diyen Kılıçdaroğlu, karmaylarına “hasarların tespiti ve karşılanması sürecinde takipçi olalım” talimatını verdi.