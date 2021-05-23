Kemal Kılıçdaroğlu: Artık bunu yapamayacaklar! Kararlıyım

23 Mayıs 2021 Pazar, 00:04

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'in konuğu olmasının ardından gece geç saatlerde Twitter'daki hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Gençler, 10 yıldır iftiralarla, trollerle benim hakkımda algı oluşturdular. Artık bunu yapamayacaklar. Kararlıyım, yaptırmayacağım" diyen Kılıçdaroğlu, "Şu an Jahrein söyleşisi yorumlarınızı okuyorum. Çayımın lezzeti bile bir başka bu gece. Sağ olun, var olun!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini, "Demokrat amcanız Kemal" ifadeleriyle tamamladı.