Kemal Kılıçdaroğlu: Artık bunu yapamayacaklar! Kararlıyım
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch'te katıldığı yayın sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'in konuğu olmasının ardından gece geç saatlerde Twitter'daki hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Gençler, 10 yıldır iftiralarla, trollerle benim hakkımda algı oluşturdular. Artık bunu yapamayacaklar. Kararlıyım, yaptırmayacağım" diyen Kılıçdaroğlu, "Şu an Jahrein söyleşisi yorumlarınızı okuyorum. Çayımın lezzeti bile bir başka bu gece. Sağ olun, var olun!" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu sözlerini, "Demokrat amcanız Kemal" ifadeleriyle tamamladı.
İlgili Haberler
- Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein'in sorularını yanıtladı
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Mahkeme, İBB'nin TÜRGEV kararını iptal etti
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- Yanık'tan, kadına yönelik şiddete skandal yanıt
- Dikkat çeken Sedat Peker iddiası
- Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar!
- Mehmet Ağar'la ilgili çarpıcı Beştepe iddiası
- Sert tepki: Üstel, yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?
- Bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu